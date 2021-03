S’exprimant au Sommet des jetons de sécurité de Draper Goren Holm le 25 mars, le commissaire de la SEC Hester Peirce, également connu sous le nom de «Crypto Mom», a averti les émetteurs de jetons non fongibles fractionnés et de paniers d’indices NFT qu’ils pourraient par inadvertance distribuer des produits d’investissement.

Alors que Peirce a déclaré que «tout le concept d’un NFT est censé être non fongible» – ce qui signifie que «en général, il est moins susceptible d’être une sécurité» – elle a noté que «les gens sont très créatifs dans le type de NFT qu’ils mettent là-bas.

Peirce a exhorté les émetteurs de NFT à faire preuve de prudence s’ils décident de «vendre des fractions d’intérêts» dans des NFT ou des paniers de NFT, déclarant:

«Vous feriez mieux de faire attention à ne pas créer quelque chose qui est un produit d’investissement – c’est un titre.»

Les NFT atteignant des prix de plus en plus exorbitants, les intérêts fractionnés dans ces actifs permettent aux petits investisseurs d’être encore en mesure de s’exposer à une petite part d’une NFT à prix élevé. Plus tôt ce mois-ci, Cointelegraph a fait état de deux équipes émergentes offrant des solutions innovantes pour fractionner les jetons non fongibles.

Peirce a également critiqué l’utilisation du test Howey pour évaluer si les actifs cryptographiques sont des titres, affirmant que cela «n’a pas si bien fonctionné» pour l’industrie.

Le test Howey est fréquemment utilisé par les tribunaux pour déterminer si un actif est un titre, le test étant dérivé d’une affaire judiciaire historique de 1946 concernant des contrats immobiliers émis par le propriétaire d’une plantation d’agrumes pour financer l’expansion de l’entreprise.

Peirce a déclaré que si le test avait été utilisé dans l’affaire de 1946 de la même manière qu’il était appliqué à la cryptographie, les tribunaux auraient cherché à déterminer si les arbres fruitiers étaient des valeurs mobilières, plutôt que les contrats d’investissement relatifs aux plantes.

Peirce a indiqué qu’elle espérait collaborer avec le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, sur l’élaboration de son «plan de sphère de sécurité», ce qui réduirait le contrôle réglementaire des réseaux de blockchain émergents.

Le plan de la sphère de sécurité donnerait aux nouveaux émetteurs de jetons une fenêtre de trois ans pour bâtir un réseau solide et décentralisé et démontrer que les lois sur les valeurs mobilières ne s’appliquent pas. Le plan exigerait également que les émetteurs fournissent des plans détaillés concernant la feuille de route du réseau, la vente de jetons et les individus et investisseurs derrière le projet.