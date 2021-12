La crypto-monnaie Avalanche (AVAX) est l’une des rares à être actuellement haussière. Où va-t-elle ?

Alors que Bitcoin commence tout juste à tenter une transition haussière, la crypto-monnaie Avalanche a déjà augmenté de 45% au cours des 7 derniers jours. Si vous voulez savoir où se dirige AVAX, vous devriez consulter cette critique.

Au moment d’écrire ces lignes, AVAX se négocie à 118,34 $, accumulant un gain de 13,28 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 28 548 millions de dollars et il est classé 10e dans le classement Crypto Online.

Pour nous mettre en contexte, Avalanche est une plate-forme utilisée pour le lancement d’applications de finance décentralisée (DeFi) et de divers actifs financiers.

La vision du projet est de devenir un échange d’actifs numériques, dans lequel tout le monde peut lancer sa proposition de manière entièrement décentralisée à l’aide de contrats intelligents et d’autres protocoles d’avant-garde.

Le réseau Avalanche est très efficace. Selon l’équipe de développement à l’origine, il s’agit du premier réseau de contrats intelligents qui peut confirmer les transactions en moins d’une seconde.

Le réseau principal a été lancé en septembre 2020. AVAX est le jeton natif de ce réseau, et l’une de ses fonctions est de servir de système de récompense pour les utilisateurs.

Facteurs à l’origine du rallye

Le prix de la crypto-monnaie d’Avalanche n’a cessé d’augmenter, se désengageant du marché au sens large, alors que des catalyseurs positifs font avancer le projet.

Le 14 décembre, lorsqu’Avalanche a ajouté l’USDC à son protocole, le prix a augmenté de plus de 10 %, amorçant une dynamique qui s’étendrait beaucoup plus.

Ensuite, un rapport de Bank Of America a été publié indiquant qu’Avalanche était une bonne alternative à la plateforme Ethereum, dans le segment des contrats intelligents.

Le 16 décembre, BitGo, une société dépositaire d’actifs cryptographiques, avec plus de 64 milliards de dollars sous gestion, a intégré le jeton AVAX parmi ses produits.

Alors que ce type de nouvelles se développe, le réseau connaît une croissance exponentielle. Dans les graphiques ci-dessous, nous voyons comment le total des adresses actives quotidiennes est supérieur à 120 000.

Analyse technique de la crypto-monnaie Avalanche

Dans le graphique journalier AVAX vs USDT, nous voyons que le prix a récemment franchi une ligne de tendance baissière, ce qui peut annoncer la reprise de la tendance à moyen/long terme.

À court terme, il est clair que les taureaux sont en contrôle. Hier, le prix a fait une bougie très haussière, entamant un nouvel élan. Maintenant, les gains devraient s’étendre davantage au cours des prochaines heures/jours, cependant nous devons d’abord voir la résistance à 120,41 $ être franchie.

Pour le moment, il est fort probable que les taureaux augmenteront le prix, cherchant peut-être à marquer un nouveau sommet historique.

Analyse technique du graphique journalier de la crypto-monnaie Avalanche. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons également que les acheteurs sont ceux qui contrôlent.

Des bas et des hauts continuellement plus élevés nous indiquent que la tendance à moyen terme est haussière et qu’elle semble actuellement reprendre.

À l’heure actuelle, nous sommes plus susceptibles de voir des bénéfices plus élevés dans un proche avenir.

Cependant, n’excluez pas la possibilité qu’une correction majeure se produise bientôt. Mais pour penser que cela va réellement arriver, il faut franchir le support immédiat, situé à 86,35$.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

