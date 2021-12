La crypto-monnaie d’Algorand (ALGO) a rejeté les prix élevés, mais maintient un bon scénario technique

Il y a quelques semaines le prix de la crypto-monnaie ALGO, originaire du réseau Algorand, s’est réveillé avec une grande force, cependant, ces prix élevés ont été rapidement rejetés. Mais est-ce vraiment inquiétant ?

À l’heure actuelle, le prix de la crypto ALGO est de 1,67 $, accumulant une perte de 2,33 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 10 535 millions de dollars, il est donc classé 18e dans le classement Crypto Online.

Pour nous mettre en contexte, Algorand est une blockchain autonome et décentralisée, capable de prendre en charge un large éventail d’applications.

Ce qui rend cette blockchain unique, c’est sa capacité à accélérer les transactions et à offrir une plus grande efficacité que les réseaux les plus populaires.

Il est conçu pour offrir des frais de transaction moins chers, en grande partie grâce au fait qu’il ne nécessite pas de minage, car il utilise un protocole de preuve de participation.

En décembre 2020, elle a traité plus d’un million de transactions en une journée. Actuellement, il traite en moyenne 17 transactions par seconde.

La base d’utilisateurs d’Algorand a augmenté de façon exponentielle au fil des mois, à mesure que de plus en plus d’applications DeFi sont développées ou migrées vers ce réseau. En septembre de cette année, la base d’utilisateurs était de 13 millions, aujourd’hui il y en a près de 16,5 millions.

Analyse technique de la crypto-monnaie Algorand

Dans le graphique hebdomadaire ALGO vs USDT, nous voyons le fort rejet des prix élevés, après que la crypto-monnaie ait touché 2,99 $.

Cela a provoqué le blocage du prix dans une sorte de drapeau/coin haussier, qui sont des formations chartistes qui indiquent le reste d’une tendance pour sa poursuite ultérieure.

Avec le récent crash flash du marché de la cryptographie, SOMETHING est allé visiter 1,38 $. Immédiatement, les intentions baissières ont été rejetées, montrant la faiblesse des ours pour marquer un nouveau plus bas plus bas, et réaffirmant la possibilité que la baisse des derniers mois ne soit qu’un recul.

À l’heure actuelle, le prix de la crypto-monnaie Algorand est défendu sur une grande zone de support autour de 1,5 $. Il semble tout à fait probable que la prochaine dynamique haussière s’amorcera sur cette zone.

Pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle, la résistance située à 1,98$ doit être cassée. Une confirmation préalable est que le prix dépasse 1,76 $. Si cela se produit, SOMETHING pourrait partir à la recherche de l’objectif de Fibonacci de 3,56$ (-61,8%). Étant conservateur, le maximum de 2,99 $ pourrait être à nouveau mis à l’épreuve.

Pour penser aux ventes, il faut perdre le support à 1,51$, ce qui laisserait place à la vente jusqu’à 1,15$ probablement.

Pour le moment, le scénario haussier est le plus probable.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport