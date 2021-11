La crypto-monnaie de ‘The Squid Game’ s’effondre : c’était une arnaque de millionnaire

02/11/2021 à 19:48 CET

Carles Planas Bou

Le succès d’un phénomène culturel mondial comme la série The Squid Game‘ aurait été utilisé pour lancer un arnaque millionnaire. Le 20 octobre, un crypto-monnaie appelée ‘Calamar‘(Squid, en anglais) inspiré de la populaire série coréenne de Netflix. Dimanche, sa valeur a grimpé à 310 000 %, mais lundi seulement, elle a chuté et a perdu toute sa valeur après que Twitter ait temporairement restreint son compte en raison de son « activité suspecte ».

Deux semaines après sa mise en vente, cet actif numérique transformé en une sorte de mème est passé d’une valeur de 38 dollars (environ 32,8 euros) à une montée en flèche à 2 861 dollars (environ 2 471 euros). Mais cinq minutes après avoir atteint ce chiffre, sa valeur s’est effondrée jusqu’à ce qu’elle s’effondre en raison d’allégations de fraude possible. Le site Web et les comptes de médias sociaux de la crypto-monnaie ont depuis disparu. Voici à quoi ressemblait la page par laquelle les investisseurs étaient informés.

Certains inconnus profitent du succès de #JuegoDelCalamar pour lancer une crypto-monnaie. Des milliers de personnes y investissent. Il monte en flèche à 2 471 euros et peu de temps après il s’effondre. Ils auraient pu arnaquer près de 3 millions. L’envie de devenir riche. https://t.co/ilC0Y5bgOZ – Carles Planas Bou (@carlesplb) 2 novembre 2021

Les auteurs de cette apparente arnaque auraient pu gagner environ 3,38 millions de dollars (environ 2,91 millions d’euros), comme l’explique le portail spécialisé Gizmodo. « (L’arnaque) était évidente car les investisseurs pouvaient acheter la crypto-monnaie mais ils ne pouvaient pas la vendre. Beaucoup de gens n’ont pas reçu l’avertissement à temps & rdquor;, expliquent-ils sur la page, où ils critiquent le fait que la majorité des grands médias américains ont publié des nouvelles sur la flambée de la valeur de cette crypto-monnaie.

La promesse de devenir riche

En cours de route, les petits investisseurs ont perdu ce qu’ils avaient misé sur un actif numérique que plusieurs experts avaient déjà pointé du doigt pour son potentiel. danger. « J’ai perdu tout ce que j’ai mis dans ce projet & rdquor ;, a-t-il souligné dans le portail d’analyse de crypto-monnaie CoinMarketCap celui qui avait investi 5 000 $.

Les promoteurs de cette arnaque au capital ont lancé la crypto-monnaie de « The Squid Game » en assurant qu’elle serait utilisée pour jouer à un jeu vidéo inspiré par la série et que les gagnants des jeux obtiendraient plus de crypto-monnaies en récompense. Une promesse qui a attrapé des centaines de personnes assoiffées de gagner de l’argent.