La crypto-monnaie décentralisée Kin atteint 200 millions de transferts à Solana au cours des 8 premiers mois de 2021

Les données sur la chaîne de Solana montrant le volume de transactions par rapport aux nombreux jetons SPL populaires de l’écosystème ont été rendues publiques pour la première fois. La semaine dernière, Bitquery, le service de requête de données API en chaîne de Solana (SOL / USD), a fourni des informations intéressantes sur l’activité de Solana. Invezz présente les faits saillants.

Kin a transféré 41,7 milliards de jetons avant le 3 septembre

Kin est en tête du groupe avec 41,7 milliards de jetons transférés entre le 1er janvier et le 3 septembre de cette année, suivi de RAY avec 52 milliards, MAPS avec 16,9 milliards, SRM avec 11,4 milliards et FIDA avec 5,5 milliards. Ces chiffres présentent une perspective très positive pour l’écosystème Kin en termes de viabilité économique si le nombre de transactions en chaîne et les volumes de jetons sont acceptés comme des mesures critiques et irréfutables de l’activité réelle. Bitquery a tweeté :

“Plus de 75 % des transferts en Solana sont pour sa devise native SOL, puis Kin et USDC (USDC/USD) avec plus de 170 millions de transferts”.

Les volumes totaux de transfert de Kin entre janvier et septembre de cette année étaient d’environ 200 millions, près de 8 fois plus que le suivant. La valeur totale en dollars n’est pas élevée car Kin est dans l’espace des microtransactions. Cependant, les volumes finissent par s’additionner et il y aura quelque chose de valeur significative.

Relative montrant un net avantage sur Solana

Alors que Kin montre un net avantage à l’avant-garde de cette blockchain, des projets comme SRM, RAY et USDC se portent également bien. Alors que la blockchain plus rapide devient de plus en plus populaire, des projets comme Kin prospèrent au sein de la vague Web3. Tout cela laisse présager un avenir très prometteur et décentralisé.

Kin est expressément conçu pour être facilement intégré sur le Web et sur les appareils mobiles. Les développeurs sont récompensés par un modèle d’incitation intégré pour une utilisation accrue. L’écosystème Kin compte 60 millions de portefeuilles et a distribué plus de 70 millions de dollars de récompenses dans plus de 60 applications depuis sa création en 2017. Kin est un jeton SPL sur la blockchain Solana. Il a permis aux applications grand public de traiter rapidement avec peu ou pas de frais.

Commentaires du PDG de Kin

S’adressant à Invezz, le PDG de Kin, William Mougayar, a attribué sa position de leader au fait qu'”il est déjà “actif” depuis plus de trois ans”. Il a déclaré que le taux de croissance de Kin n’est pas seulement durable, il peut augmenter dans les années à venir.

Kin a récemment enregistré un pic de 1,4 million de transactions par jour, réparties sur une vingtaine d’applications de l’écosystème. Il ajouta:

Nous avons l’avantage d’être la somme de toutes ces parties de l’écosystème. Imaginez Kin avec 40 à 50 applications, et chaque application se développant d’elle-même, elle pourrait alors extrapoler un volume beaucoup plus important de transactions en chaîne à l’avenir. »

