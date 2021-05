La crypto-monnaie enfin dans la NFL alors que Grayscale fait équipe avec les Giants de New York

La plus grande gestion d’actifs de crypto-monnaie au monde, Grayscale Investments, s’est associée à l’équipe de la NFL, New York Giants. Michael Sonnenshein, le PDG de Grayscale, a annoncé.

Dans un communiqué, Sonnenshein a estimé que la région métropolitaine de New York abrite les deux partenaires. Par conséquent, l’accord correspond à leur engagement à travailler en équipe sur des initiatives philanthropiques pour continuer à redonner à la communauté.

Entrant dans sa 97e saison de jeu cet automne et huit championnats à son nom, les Giants de New York sont une franchise charnière de la Ligue nationale de football. Son moment le plus mémorable de l’histoire est la victoire sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl XLVI. De plus, c’est l’équipe de la NFL avec une victoire au Super Bowl par décennie au cours des 40 dernières années.

Depuis 1993, la franchise gère la Giants Foundation qui traite des problèmes communautaires essentiels tels que l’amélioration de la santé globale de la communauté et l’autonomisation des jeunes. Il opère dans la zone des trois États qui abrite le siège en niveaux de gris.

Grayscale sera désormais le partenaire officiel de gestion des actifs en monnaie numérique des Giants de New York. Cela signifie que vous êtes maintenant le commanditaire principal de la sortie de golf de la Giants Foundation. De plus, le géant de la gestion est le sponsor du match à domicile de l’hôte ainsi que le sponsor du terrain d’entraînement des Giants.

Pour sa part, le directeur commercial des New York Giants, Pete Guelli, a salué Grayscale comme le meilleur partenaire pour tenir sa main dans l’écosystème de la crypto-monnaie. Il a dit,

Grayscale est rapidement apparue comme une entreprise qui partage notre passion pour le marché new-yorkais, mais qui dispose également des connaissances institutionnelles et du réseau de partenaires auxquels nous pouvons accéder à mesure que les crypto-monnaies continuent d’évoluer.

Au 30 avril 2021, Grayscale Investments avait accumulé 46,65 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion. Avec ses classes d’actifs en devises numériques, c’est un partenaire idéal de la Giants Foundation. Bien que les crypto-monnaies soient décentralisées, les produits de Grayscale fonctionnent dans un cadre réglementaire certifié.