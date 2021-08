La crypto-monnaie est-elle trop sale pour l’image plus verte que F1 veut ? · Fans de course

Du nouveau camion de célébration des événements de qualification Sprint de F1 aux propres partenariats des équipes, la crypto-monnaie a été un domaine de croissance majeur pour le parrainage de la série. Mais cela pose des questions difficiles pour un sport désireux de faire valoir ses références environnementales.

Contrairement à la monnaie conventionnelle dans votre poche qui est liée à un pays ou à une ressource, telle que l’étalon-or, les crypto-monnaies sont universellement accessibles à condition que vous disposiez de la technologie. Les utilisateurs peuvent « exploiter » les devises en utilisant la puissance de traitement informatique pour trier de vastes paquets de données cryptées afin de trouver des chaînes qui forment une pièce de monnaie. Bien qu’il existe de nombreuses crypto-monnaies différentes, elles fonctionnent toutes sur cette base. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas exploiter vous-même, vous pouvez simplement acheter.

La capacité de traitement nécessaire à l’exploitation minière est stupéfiante. La demande de puces est si élevée qu’elle a entraîné des pénuries de certaines pièces d’ordinateur et laissé les joueurs face à des prix exorbitants pour les dernières cartes graphiques. Mais ce n’est pas la plus grande objection aux crypto-monnaies : la quantité d’énergie consommée dans le processus d’extraction est le problème le plus grave.

BitCoin, la crypto-monnaie la plus populaire, est à un stade avancé de l’extraction, ce qui signifie que tant de pièces ont été extraites des données que de plus en plus de blocs doivent être traités pour en trouver une, limitant la devise et augmentant la valeur de chaque pièce. Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont récemment estimé que BitCoin à lui seul utilise environ 121 térawattheures par an, l’équivalent énergétique d’un pays développé de taille moyenne, dépassant les Pays-Bas, les Émirats arabes unis ou l’Argentine.

Techeetah a apporté le parrainage de la crypto-monnaie à la Formule EEn supposant que 121 térawattheures proviennent d’un réseau raisonnablement propre, comme celui de l’Allemagne, cela représente environ 58 685 000 tonnes métriques de carbone par an, soit l’équivalent de 12,7 millions de véhicules de tourisme. C’est beaucoup pour commencer, mais en réalité, la plupart des extractions de BitCoin se font sur des réseaux à combustible fossile où l’énergie est beaucoup moins chère – et plus sale – que cela. Et bien que BitCoin soit la crypto-monnaie la plus populaire, ce n’est que l’une des plus de 6 000 utilisées.

Compte tenu de cela, il peut sembler étrange que les crypto-monnaies soient apparues pour la première fois dans le sport automobile dans une Formule E soucieuse de l’environnement. Techeetah s’est associé à la crypto-monnaie de jeu DragonCoin (une sorte de version adulte des monnaies à base de jetons dans les parcs d’attractions) au début du 2017 -18 saison. Venturi a ensuite acquis Ethereum, une forme de crypto théoriquement plus respectueuse de l’environnement, en tant qu’autocollant pour plusieurs courses au début de 2018.

Il s’est répandu dans d’autres séries depuis. IndyCar a présenté une entrée de premier plan financée par BitCoin dans l’Indianapolis 500 cette année et NASCAR a présenté une voiture sponsorisée par Dogecoin. Mais de loin, les partenariats cryptographiques les plus en vue ont été en Formule 1 ; une série qui promet d’être neutre en carbone d’ici 2030.

Carpenter avait le parrainage de BitCoin à IndianapolisRed Bull a conclu un partenariat avec Futuro Coin au cours de la saison 2020. Le propre accord Crypto.com de la F1 – estimé à 100 millions de dollars sur cinq ans – provenait d’un précédent avec Aston Martin qui a conduit à la création de ce que l’équipe a appelé « les premiers NFT F1 » (jetons non fongibles), une autre blockchain technologie qui va de pair avec les plateformes de cryptographie.

La Formule 1 est un sport de consommation financière et les technologies blockchain sont un domaine en expansion – et potentiellement énorme – pour lui permettre d’obtenir des fonds de parrainage essentiels. “C’est un marché en évolution et nous voyons certainement de nouvelles catégories et la technologie s’intensifier”, a récemment déclaré Greg Maffei, PDG de Liberty Media.

« Quand nous avons acheté [F1] il y a près de cinq ans, je ne pense pas que nous ayons pensé à un parrainage crypto. Je ne pense pas que c’était vraiment à notre horizon. Et maintenant, c’est un nombre significatif.

Il y a une contradiction ici, et pas seulement avec l’objectif neutre en carbone de la F1. Des équipes telles que McLaren ont reçu la certification maximale trois étoiles du programme de développement durable de la FIA, mais se sont associées à la fois à un échange de crypto-monnaie (Bitci) et à un système NFT (Tezos) – les deux technologies de blockchain critiquées pour leurs piètres références environnementales.

L’accord Crypto de F1 est prétendument d’une valeur de 100 millions de dollars Ce n’est pas que McLaren soit le seul. La Formule 1 a son propre «jeu» basé sur NFT appelé Delta Time, qui utilise la technologie blockchain d’Ethereum (le processus d’enfouissement des données qui crée des «blocs» exploitables) et Aston Martin et Alfa Romeo ont publié leurs propres jetons via la plate-forme de Socios. .

Les équipes de F1 utilisent déjà d’énormes quantités de puissance informatique et le traitement à grande vitesse est essentiel au sport, de la simulation aux diagnostics à mi-course. À certains égards, la crypto est un partenariat aussi naturel pour eux que les producteurs de pétrole, et tout aussi problématique d’un point de vue environnemental.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié ce mois-ci un rapport qui indiquait sans ambages que la terre allait subir au moins 1,5 °C de réchauffement au cours des 79 prochaines années. Les centaines de climatologues impliqués dans le rapport disent que cela est “sans équivoque” causé par l’activité humaine. Gardez à l’esprit qu’il s’agit du meilleur scénario en supposant que des objectifs d’émissions ambitieux pour atteindre le zéro net, puis commencer immédiatement à récupérer les gaz à effet de serre de l’atmosphère d’ici 2050 soient atteints. Tout autre résultat, avec des retards jusqu’à zéro net, est pire.

Fonctionnalité : Pourquoi la poursuite du développement durable par la F1 se heurtera inévitablement à certains de ses sponsorsComme la F1 l’a souligné, son empreinte carbone est dérisoire par rapport, par exemple, aux grands événements de football ; en 2019, il a généré 282 800 tonnes d’émissions de CO2, contre 2,4 millions de tonnes pour la Coupe du monde de football 2018. Cependant, les visuels du sport automobile – et des marques automobiles impliquées – seront toujours liés aux transformations de l’industrie des transports. Des scandales comme le « dieselgate », où plusieurs constructeurs ont délibérément déguisé les émissions d’oxyde nitreux des moteurs diesel, signifient qu’il y a toujours un large cynisme à propos de toute revendication de références vertes en ce qui concerne les voitures.

On peut soutenir que la F1 concluant un accord de marque de course important avec Crypto.com n’est pas aussi contradictoire que celui avec Saudi Aramco, réputé le plus grand pollueur au monde. Et l’argent du pétrole et la Formule 1 vont de pair depuis longtemps. Mais l’arrivée de la crypto-monnaie dans le sport – et ses demandes en électricité et en ressources économiques à travers le monde – est nouvelle et ne devrait pas passer sans examen.

