La crypto-monnaie Litecoin pourrait doubler votre argent

Litecoin (CCC :LTC-USD) est la quatorzième plus grande crypto-monnaie selon Coinmarketcap avec sa capitalisation boursière de 12,3 milliards de dollars. À 180,88 $ le 1er juin, le Litecoin est maintenant en baisse de 205,57 $ par rapport à son sommet le 8 mai de 386,45 $, soit une baisse de 52,7 %.

Source : Wit Olszewski / Shutterstock.com

Mais malgré cela, LTC-USD est toujours en hausse de 54,65 $ ou + 43,3 % par rapport à son prix de 126.23 $ fin décembre 2020. C’est tout un exploit pour cette crypto-monnaie numérique. Voici la ligne de fond. Le litecoin est probablement une bonne affaire maintenant qu’il est bien en deçà de son pic.

Cela ne signifie pas nécessairement que Litecoin va revenir à ses sommets précédents. Cela, en fait, pourrait prendre plusieurs années, si l’histoire passée est un guide. Néanmoins, cela pourrait valoir l’investissement en ce moment.

Caractéristiques exceptionnelles de Litecoin

Litecoin, l’une des plus anciennes crypto-monnaies, lancée en 2011, en mettant l’accent sur les transactions peer-to-peer, par l’informaticien Charlie Lee. C’est une alternative de transfert plus rationalisée que Bitcoin pour les commerçants. Litecoin s’appelle la crypto-monnaie pour les paiements basés sur la technologie blockchain.

Litecoin a été conçu pour traiter les transferts d’argent beaucoup plus rapidement que Bitcoin (CCC :BTC-USD). Les analystes considèrent qu’il s’agit de la première «monnaie alternative» ou altcoin réussie au Bitcoin.

Par exemple, le temps de confirmation de la transaction de Bitcoin est de 10 minutes alors que celui de Litecoin n’est que de 2,5 minutes. Litecoin peut traiter beaucoup plus de transactions que Bitcoin

LITE utilise un système de validation de preuve de travail basé sur Scrypt. Cela signifie que les mineurs doivent valider les transactions blockchain. C’est de la vieille école, comme Bitcoin.

Mais Scrypt permet aux mineurs de générer des hachages avec du matériel couramment disponible, et il est donc plus facile à exploiter que Bitcoin.

Le système de transfert de paiement de LTC est très populaire. Le nombre d’adresses quotidiennes avec Litecoin a presque triplé au cours des 3 dernières années. Selon Glassnode, ils dépassent désormais les 74 millions et à la mi-juin 2018, ils étaient à 30,5 millions. Ainsi, sur les trois dernières années, le nombre d’adresses a plus que doublé (+147%). Cela donne un taux de croissance moyen composé de 35 % par an.

La plupart des adresses sont créées pour les personnes qui détiennent du Litecoin dans leurs portefeuilles numériques, souvent associées à un échange majeur comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE).

Litecoin a une offre limitée comme Bitcoin. Il est limité à 84 millions de jetons LTC. Selon Coinmarketcap, il a 66,75 millions de jetons en circulation. Cela signifie que son offre totale est de 79,5% du total. Cela laisse plus de 20% de l’offre qui peut encore être émise. Au fil du temps, cela aidera le Litecoin à augmenter à mesure que le plafond d’approvisionnement se rapproche.

Que faire avec le Litecoin

Le litecoin peut être acheté et échangé sur Coinbase, Binance et un certain nombre des principaux échanges cryptographiques. Cela rend son flotteur tout à fait accessible à tous ceux qui souhaitent acheter dans la crypto.

Je soupçonne que, compte tenu de la popularité et de l’énorme flottement du Litecoin, la crypto-monnaie commencera à rebondir plus près de ses anciens sommets au cours de la prochaine année. Comme je l’ai expliqué dans mon article précédent, la monnaie a une réputation. Il sous-performe généralement les autres crypto-monnaies plus importantes. Cela n’aide pas non plus que son fondateur d’origine, Charlie Lee, ait vendu tous ses avoirs, même s’il est ensuite revenu à Litecoin.

Litecoin a attiré ses propres adeptes et certains adeptes qui sont même devenus des « évangélistes » pour la crypto. De plus, un certain nombre de jeux mobiles et en ligne ont commencé à utiliser le Litecoin. Un jeu de blockchain, en particulier, LiteBringer, a suscité un grand nombre d’adeptes, car il utilise Litecoin dans le jeu.

Ces types d’applications décentralisées (dApps) contribueront à augmenter la popularité de Litecoin au fil du temps. En conséquence, attendez-vous à voir le Litecoin augmenter près de ses anciens sommets. Même s’il faut 2 ans pour que la crypto augmente de 113% (comme elle est en baisse de 53% aujourd’hui), son rendement annuel moyen sera de 45,8% par an. C’est un retour sur investissement décent dans presque tout le monde.

A la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin (BTC-USD). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.