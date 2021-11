La crypto-monnaie Loopring (LRC) s’envole, qu’est-ce qui se cache derrière cette ascension ?

L’un des plus grands gagnants de ces derniers jours est la crypto-monnaie Loopring, capable d’augmenter de plus de 140% de dimanche à aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, LRC se négocie à 1,32 $, gagnant 78,60% au cours des dernières 24 heures, et pour savoir où il se dirige et ce qui provoque une telle hausse, nous effectuons une analyse ci-dessous.

À propos de Loopring et de sa crypto-monnaie LRC

Loopring est un protocole ouvert utilisé pour construire des échanges décentralisés.

Il a été mis en œuvre sur le réseau Ethereum en 2019, bien que le projet ait été lancé en 2017 via une ICO.

La plupart des échanges de crypto-monnaie se déroulent dans des bourses centralisées, qui sont des plateformes gérées par des sociétés privées qui protègent les fonds et facilitent la combinaison des ordres d’achat et de vente.

Ces plateformes présentent une série d’inconvénients, qui cherchent à résoudre les échanges décentralisés. Cependant, ce nouveau type d’échange n’est pas non plus sans défauts.

Loopring vise à combiner l’appariement des ordres offert par une bourse centralisée, avec le règlement des commandes effectué par des bourses décentralisées.

LRC est le jeton natif de ce protocole, et il fonctionne comme un jeton au sein du réseau Ethereum. Sa capitalisation boursière est de 1 716 millions de dollars, ce qui le place au 79e rang du classement Crypto Online.

La raison de la dernière remontée des prix

Bien que l’on puisse penser que la dernière hausse est due aux fondamentaux de cette plateforme, la volatilité a vraiment ajouté des nouvelles inattendues.

Maintenant que de nombreux participants au marché de la cryptographie sont plus que jamais des spéculateurs, ils recherchent des opportunités qui peuvent faire grimper les prix.

La crypto-monnaie Loopring a bénéficié de cette tendance, après que des rumeurs aient été confirmées selon lesquelles le protocole constituera une partie importante du plan de restructuration de GameStop.

Gamestop est actuellement au milieu d’un changement dans son cours commercial, dans le but d’étendre son modèle commercial et de justifier le cours de son action de 200 $. La restructuration devrait amener l’entreprise sur le marché NFT, et Loopring ferait partie intégrante de ce produit final.

Le référentiel public GitHub de Loopring a divulgué du code confirmant le partenariat hautement spéculé de GameStop avec le protocole Ethereum Layer 2. Loopring a annoncé un lancement au quatrième trimestre 2021 et le partenariat souhaite perturber l’industrie du jeu à 150 milliards de dollars.https: //t.co/J2S0rXJ4Ne – GMEdd.com (@GMEDd) 28 octobre 2021

Analyse technique LRC

Aujourd’hui, à partir du graphique hebdomadaire, nous observons une grande bougie haussière, capable de reprendre la tendance à moyen terme et de marquer un nouveau plus haut historique de 1,42 $.

Maintenant, l’élan est assez développé, et bien qu’une correction puisse être en cours, le prix ne montre toujours pas d’épuisement.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et assez éloignées du prix actuel. Il est possible qu’ils fonctionnent comme des supports dynamiques, lorsqu’un pullback se produit.

Analyse technique de la crypto-monnaie Loopring. Graphique hebdomadaire LRC vs USDT. Source : TradingView.

Graphique journalier

Sur la période avec les bougies quotidiennes, nous voyons plus clairement l’incroyable force haussière récente.

La tendance à court terme est sans aucun doute haussière. Aujourd’hui, un élan continue de se développer, et il ne montre toujours aucun épuisement.

Déjà avec le voyage haussier que prend la crypto-monnaie Loopring, il est fort possible qu’un retrait soit sur le point de commencer. Cependant, ce n’est pas une très bonne idée d’attendre des ventes face à une dynamique haussière aussi forte que celle actuelle. Un petit pullback est probablement suffisant pour reprendre la tendance et établir de nouveaux sommets.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

