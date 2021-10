La crypto-monnaie NEXO a augmenté de plus de 40% au cours des 7 derniers jours. Où va-t-il ?

La crypto-monnaie NEXO grimpe parmi les plus importantes, car son prix augmente rapidement alors que l’ensemble de l’écosystème crypto commence à enregistrer de bons gains.

Au moment d’écrire ces lignes, NEXO se négocie à 2,31 $, accumulant un gain de 0,24 % au cours des dernières 24 heures et de 42,61 % au cours des 7 derniers jours.

Avec une capitalisation boursière de 1,316 million de dollars, il est classé 83e dans le classement CoinMarketCap.

Qu’est-ce que Nexo et à quoi sert sa crypto-monnaie ?

Lancée en 2018, il s’agit d’une plateforme blockchain qui propose des prêts instantanés, qui sont obtenus après dépôt d’une garantie.

Comme il est courant dans les plateformes de prêt blockchain, pour l’utiliser, vous devez déposer un jeton accepté par l’application, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou Ripple. Avec cette garantie, l’utilisateur peut désormais emprunter immédiatement une monnaie fiduciaire ou un stablecoin.

NEXO est le jeton natif de cette plate-forme et est utilisé pour obtenir des remises sur les frais d’exploitation, des remises sur les intérêts courus et des avantages pour le dépôt de fonds dans des pools de liquidités. De plus, ceux qui possèdent ce jeton reçoivent des dividendes sur les bénéfices de Nexo.

Si nous passons en revue les fondamentaux les plus récents derrière ce projet, nous voyons qu’il y a un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Et c’est récemment que le bureau du procureur général de New York a restreint les services Nexo pour les résidents de cet État. Ils allèguent que la plate-forme n’est pas autorisée à opérer dans cette région du pays. L’équipe à l’origine du projet s’assure qu’il sera conforme au cadre réglementaire.

D’autre part, parmi les bonnes nouvelles, nous trouvons que la plate-forme de gestion d’actifs multiples Advcash, associée à l’API Earn de Nexo, ce qui signifie que l’application atteindra désormais les plus de 4 millions d’utilisateurs d’AdvCash.

Analyse et prévision NEXO

Sur le calendrier hebdomadaire du graphique NEXO vs USDT, nous voyons un très bon scénario, qui annonce la possibilité que les gains ne font que commencer.

Cette semaine, le prix de la crypto-monnaie Nexo a franchi le sommet d’un triangle symétrique, qui s’est développé tandis que l’ensemble du marché de la crypto se corrigeait.

Maintenant que le prix a échappé à la résistance, c’est un signe que la tendance majeure est en train de reprendre, ce qui pourrait déclencher assez facilement un nouveau plus haut historique.

Le plus haut de 4,12 $ est à 75% du point actuel. La vitesse du rallye pourrait commencer à s’accélérer dans les prochains jours. Mais ne négligez pas la possibilité que plusieurs petits revers se produiront en cours de route.

Analyse et prévision de la crypto-monnaie NEXO. Source : TradingView.

La dynamique à court terme est assez développée

Sur le graphique journalier, nous voyons un grand élan haussier, qui maintenant après avoir été entravé par la résistance à 2,41 $, est susceptible de conduire à une correction, même brève.

Hier, le prix de la crypto-monnaie Nexo a montré un fort rejet du niveau de résistance nommé. Cependant, aujourd’hui, l’élan semble vouloir se poursuivre avant qu’un solide repli ne se produise.

Les gains sont susceptibles de s’étendre un peu plus loin, mais à chaque extension de l’élan, un repli sera plus proche de se produire.

Mais comme je le dis toujours, ce n’est pas une très bonne idée de parier à contre-courant. Il vaut mieux laisser passer ce qui doit arriver, et essayer de surfer sur la vague en faveur de la marée.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

