La crypto-monnaie Shiba Inu est un chien qui ne chassera pas

Nous avons atteint le stade de l’investissement de copie des crypto-monnaies. Depuis Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a été un énorme succès, les gens ont décidé d’enchérir sur un supposé tueur de Dogecoin, Shiba Inu (CCC :SHIB-USD).

Une entité anonyme a créé le Shiba Inu l’année dernière. Shiba Inu est un jeu direct sur le phénomène Dogecoin, car le Shiba Inu est la race de chien figurant sur le jeton Dogecoin. Les commerçants ont pris goût à Shiba Inu, espérant qu’il répète l’incroyable course de Dogecoin.

En effet, Shiba Inu a produit des gains énormes plus tôt cette année. Avec le retour des prix de la cryptographie à la hausse, il est possible qu’elle reparte.

Cependant, la plupart des commerçants doivent être prudents.

Comprendre le prix bas de Shiba Inu

Le principal attrait du Shiba Inu est son prix défiant toute concurrence. Au moment d’écrire ces lignes, le jeton se vend à 0,00000733 chacun. Pour 1 $, vous pouvez acheter plus de 135 000 jetons Shiba Inu. Avec moins de 7,50 $, vous pourriez en posséder un million. En théorie, si jamais Shiba Inu explosait en valeur, cela pourrait devenir une fortune.

Dogecoin a tristement décollé d’une fraction d’un centime à 70 cents chacun. Il n’aurait pas été difficile d’accumuler des dizaines ou des centaines de milliers de Dogecoin lorsqu’ils se négociaient à ces prix. Cependant, lorsqu’ils atteindraient 70 cents, un Dogecoin de 100 000 représenterait soudainement une aubaine et pourrait potentiellement changer une vie.

Alors pourquoi ne pas acheter 1 million de Shiba Inu et espérer le meilleur ? En termes simples, il est extrêmement peu probable que Shiba Inu atteigne jamais 1 cent, et encore moins plus. L’offre maximale totale de jetons Shiba Inu est de 1 quadrillion. C’est 1 000 milliards d’entre eux. Écrit, cela ressemble à ceci : 1 000 000 000 000 000 de jetons Shiba Inu.

Si Shiba Inu atteignait 1 cent, il aurait une capitalisation boursière de 10 000 milliards de dollars, soit quatre fois plus que Pomme (NASDAQ :AAPL). Ça ne va pas arriver.

Spéculation intelligente

Les calculs sur l’achat d’un million de jetons à bas prix peuvent être séduisants. Mais les investisseurs doivent résister à la tentation de jeter de l’argent simplement à n’importe quel moment. La grande majorité des actifs à bas prix se négocient en tant que tels parce qu’ils ne valent tout simplement pas grand-chose, voire rien.

Lisez les articles haussiers sur Shiba Inu. Tout tourne autour des gains potentiels si la foule des mèmes l’adopte. Mais on parle beaucoup moins des fondamentaux ou des cas d’utilisation réels de la devise, car il n’y a tout simplement pas grand-chose.

Un pari sur SHIB-USD ou un autre jeton à prix ultra bas ressemble plus à acheter des billets de loterie qu’à investir. Bien sûr, certains jetons à bas prix peuvent prendre de la valeur. Mais la plupart n’iront jamais nulle part. Et le capital immobilisé dans les paris à long terme est un capital qui n’est pas investi dans des actions réelles ou des projets de crypto-monnaie qui pourraient croître régulièrement au fil du temps.

Il existe une autre façon plus prudente d’obtenir un style de 500% ou 1 000 % positif en investissant si vous avez raison : les options. Vous pouvez acheter des options d’achat à long terme, par exemple, pour l’année 2023. Celles-ci sont disponibles pour presque toutes les grandes sociétés cotées en bourse.

Choisissez-en un en qui vous avez confiance, quelque chose de solide avec un excellent profil de croissance. Chargez les options d’appel et attendez. Si les actions se redressent de manière significative, l’option devrait offrir un rendement multi-bagger.

C’est quand même risqué, c’est sûr. N’achetez pas d’options avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Cependant, les options sont bien plus judicieuses que d’acheter un crypto-jeton inspiré par un chien dans l’espoir que d’autres personnes l’offriront sur une alouette.

Bilan de Shiba Inu

Il n’est pas particulièrement probable que le jeton SHIB-USD se développe un jour beaucoup d’utilisation pratique dans le monde réel. En tant que tel, les bénéfices de l’échange du jeton seront un jeu à somme nulle ; pour qu’un commerçant gagne, un autre doit perdre. Il est intéressant de penser à acheter une énorme quantité de jetons et à faire monter le prix en flèche. Les chances sont cependant mal placées contre le commerçant moyen qui est en retard à une fête comme celle-ci.

Les gens pourraient dire que quelque chose comme Shiba Inu vaut un petit pari “d’argent amusant”. Mais pourquoi ne pas prendre le même argent pour s’amuser et investir dans une entreprise ou une option d’achat d’actions à haut risque et à haut rendement qui a une base économique pour réussir à l’avenir ?

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.