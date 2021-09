La crypto-monnaie Solana continue de séduire les investisseurs avec 86% des entrées totales dans les actifs numériques

Les entrées de Bitcoin sont restées stables pour la semaine avec un maigre 0,2 million de dollars, tandis qu’Ethereum a enregistré des sorties mineures totalisant 6,3 millions de dollars la semaine dernière. (Image Solana.com)

Le concurrent d’Etherum Solana – une plate-forme de blockchain décentralisée qui est devenue au début du mois la septième plus grande crypto-monnaie au monde devant Dogecoin – est resté l’actif numérique préféré des investisseurs du monde entier. La crypto-monnaie a attiré 49,4 millions de dollars – 86,4% des entrées totales d’une valeur de 57,2 millions de dollars la semaine dernière dans différents actifs numériques, notamment bitcoin, ethereum, binance, ripple, cardano et autres, selon le rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques par la société de gestion d’actifs numériques. CoinShares. La semaine dernière était la 4e semaine consécutive d’afflux d’actifs numériques, ce qui signifie que les investisseurs ont accumulé des cryptos dans leurs portefeuilles au cours des quatre dernières semaines.

Lors de la baisse des prix de la semaine dernière, le prix de Solana était un pilier, surpassant de 34% un panier des 10 principaux actifs numériques et ayant augmenté de 24% d’une semaine à l’autre, a déclaré CoinShares. Il est important de noter qu’une combinaison d’appréciation des prix et d’entrées a porté les actifs sous gestion (AUM) de Solana à 97 millions de dollars – le 5ème plus grand de tous les actifs numériques – tandis que les AUM de bitcoin et les AUM d’ethereum s’élevaient respectivement à 37 215 millions de dollars et 14 914 millions de dollars. Solana se négociait à 159,60 $ au moment du dépôt de ce rapport avec une capitalisation boursière de 47,4 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap.

Cependant, les entrées de bitcoin sont restées stables pour la semaine avec un dérisoire 0,2 million de dollars tandis qu’Ethereum a enregistré des sorties mineures totalisant 6,3 millions de dollars. Les volumes de produits d’investissement ont augmenté de 143 pour cent depuis leur creux de début juillet à 3,8 milliards de dollars, note le rapport. Cette hausse des volumes et de la collecte indique que les investisseurs commencent désormais à être plus actifs après la morosité saisonnière de l’été. CoinShares a ajouté que la tendance à la diversification reste intacte parmi les investisseurs avec des entrées dans cardano, multi-actifs, XRP et polkadot totalisant respectivement 3,5 millions de dollars, 3,2 millions de dollars, 3,1 millions de dollars et 1,7 million de dollars.

L’origine de Solana remonte à 2017, lorsque le fondateur Anatoly Yakovenko a publié un projet de livre blanc sur une nouvelle technique de chronométrage pour les systèmes distribués appelée Proof of History (PoH), selon messari.io. Il pensait que la technique pouvait automatiser le processus de commande des transactions pour les blockchains, car l’une des limitations à l’évolutivité de Bitcoin et Ethereum est le temps nécessaire pour parvenir à un consensus sur l’ordre des transactions. Solana Labs, le développeur de la blockchain Solana, avait annoncé en juin un tour de table de 314 millions de dollars dirigé par le capital-risqueur Andreessen Horowitz et Polychain Capital.

