Une nouvelle crypto-monnaie Play to Earn basée sur la série Netflix Squid Game appelée SQUID a connu un boom majeur en moins de 24 heures. Qu’est-ce qui se passe?

Qu’est-ce que le jeu de calmar ?

Essentially Squid Game fait référence à la nouvelle série coréenne Netflix qui consiste en un tournoi mortel dans lequel des adultes participent à des jeux pour enfants dans le but de gagner un gros prix en argent.

Cependant, une crypto-monnaie basée sur le programme est maintenant apparue et sera le jeton utilisé pour un jeu en ligne lancé en novembre.

Selon le Livre blanc, le jeu ne sera pas limité à 456 joueurs, mais, au contraire, ils garantissent que tous ceux qui souhaitent y participer pourront le faire. Il n’y aura pas non plus de limite au montant du prix final, puisqu’il augmentera au fur et à mesure que le nombre de participants augmentera.

Un aspect très important est que, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les frais d’entrée seront encore plus élevés. Et, selon le document, 10% de ces frais iront aux développeurs et 90% au butin de la victoire.

De cette façon, selon le livre blanc, la crypto-monnaie Squid Game a été mise en vente la semaine dernière et s’est rapidement vendue. Mais, au cours des dernières 24 heures, CoinMarketCap a enregistré une augmentation de 254,62%.

Le jeton du nouveau jeu à gagner, Squid Game (SQUID), tire jusqu’à 8 $ en 24 heures. Source : CoinMarketCap.

Ce n’est certainement pas la première crypto-monnaie à exploser rapidement, cependant, c’est un projet récent qui nécessite un minimum d’investissement. Par conséquent, nous devons évaluer le projet avec une grande prudence.

Fais attention!

Les jeux Jouer pour gagner ont gagné en popularité au sein de la communauté crypto. Mais, comme tout ce qui est dans les premiers stades de développement, il y a beaucoup de risque d’escroquerie.

Un aspect qui a sonné l’alarme de la communauté crypto est que, selon le livre blanc, ce Squid Game mettra en œuvre une « technologie anti-dumping » dans le but d’empêcher les gens de vendre leurs jetons s’ils ne remplissent pas certaines conditions.

En fait, CoinMarketCap a émis un avertissement dans lequel il a signalé que plusieurs utilisateurs ont signalé ne pas être en mesure de vendre leur jeton sur PancakeSwap.

Par conséquent, compte tenu du fait que le jeu nécessite de payer pour entrer; et nécessite ensuite également l’achat d’un NFT pour continuer à jouer, il est conseillé d’évaluer soigneusement s’il faut investir ou non. C’est un projet très récent et les risques sont élevés.

De cette façon, prenons en compte que le prix actuel du jeton est de près de 8 USD, les frais pour chaque jeu sont les suivants :

Feu rouge, feu vert : 456 SQUID.Dalgona Candy : 1000 SQUID.Tug of War : 2000 SQUID + 1 NFT (niveau 1) Billes : 4000 SQUID + 1 NFT (niveau 2) Les tremplins de verre : 8000 SQUID + 1 NFT ( Niveau 3) Jeu de Calmars : 15000 SQUID + 1 NFT (Niveau 4)

Nous voulons connaître votre opinion! Faites-vous confiance à ce projet de Squid Game ?

