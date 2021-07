La crypto-monnaie sud-coréenne Bithumb interdit au personnel de négocier des bitcoins

3 juillet 2021 18:30 UTC

L’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie sud-coréennes, en termes de volume d’échanges, Bithumb, a déclaré qu’il était interdit au personnel d’échanger des bitcoins sur la plate-forme d’échange. Le directeur général de l’entreprise a découvert le choix dans une feuille d’information très Bithumb axée sur la « transparence des transactions ».

Bithumb Bans travailleur Bitcoin commerce – peut surveiller pour les personnes qui ne suivent pas

La plateforme de trading de crypto-monnaie Bithumb a informé que le personnel est actuellement interdit d’investir dans l’échange. Cela implique que le personnel de Bithumb n’acquerra pas de compte interne sur l’échange de crypto-monnaie sud-coréen. Le directeur général de Bithumb a écrit dans les nouvelles que la décision visait la «transparence des transactions». En outre, il a révélé des données et la participation à des pratiques commerciales déloyales et à des manipulations de valeurs est également interdite afin de “garantir un fonctionnement clair”. L’échange de crypto-monnaie sud-coréen dit plus que « Bithumb renforce sans cesse la gestion et le contrôle de la conformité en fournissant un coaching pour accumuler la certification du système international de gestion de la conformité normale. Selon l’annonce, la direction de Bithumb a déclaré au personnel en juin que d’ici juillet : « Les comptes de trading Bithumb pour les fonctions d’investissement des employés » seraient interdits indéfiniment. L’annonce explique que le personnel de Bithumb a juré de se retirer le mois dernier et d’empêcher d’investir dans la plateforme de commerce. «À partir de ce mois-ci, nous allons gérer strictement si le personnel respecte ou non les lois par le biais d’un respect continu, d’auto-audits et d’opérations de système de couverture interne.» L’interdiction des employés fait suite à la récente réunion privée entre les régulateurs sud-coréens et vingt échanges de devises numériques. La réunion a eu lieu après que le service de surveillance financière de la Corée du Sud a expliqué qu’il pourrait gérer le marché sud-coréen des crypto-monnaies. En plus des lois gonflées, les agents s’inquiètent de la “prime kimchi” de la Corée du Sud, car les actifs cryptographiques ont vu des valeurs de rescrit plus élevées dans le won coréen par rapport au taux de change mondial. Le vendredi matin à 11h. (EDT) la valeur du bitcoin (BTC) a changé de mains pour 33 529 $ par unité. Cependant, sur une période équivalente sur Bithumb, la valeur du BTC est de 1 140 $ au-dessus de la moyenne mondiale à 34 669 $. Au moment de la rédaction de cet article, Bithumb a enregistré plus d’un milliard de dollars de volume de commerce international ou 31 499 BTC au cours des vingt-quatre dernières heures.

