La crypto-monnaie The Graph (GRT) veut monter fortement. Vous y arriverez ?

Le prix de la crypto-monnaie The Graph montre un très bon scénario technique, grâce à une base fondamentale très solide et attractive pour de nombreux utilisateurs. Aujourd’hui, nous avons mené une analyse GRT cherchant à prévoir où il va.

Au moment d’écrire ces lignes, GRT se négocie à 0,95 $, perdant 9,70 % au cours des dernières 24 heures, mais conservant toujours un petit gain de 1,70 % au cours des 7 derniers jours.

Pour nous mettre en contexte, The Graph est un protocole d’indexation pour les requêtes de données provenant de réseaux tels qu’Ethereum ou IPFS, entraînant ainsi une variété d’applications à la fois dans le segment DeFi et dans l’écosystème Web3.

Les API ouvertes au sein de ce réseau sont appelées sous-graphes et peuvent être créées par n’importe qui. Les données de ces applications peuvent être consultées à l’aide du langage GraphML.

La popularité de cette blockchain a augmenté rapidement à mesure que des applications décentralisées établies telles que Uniswap ou AAVE ont commencé à implémenter des sous-graphes.

La nouvelle la plus récente qui favorise le positivisme sur le marché de cette crypto-monnaie est la feuille de route pour l’extension de l’espace de données disponible pour le réseau Ethereum, en utilisant le protocole Graph.

Vitalik note que des protocoles comme The Graph créent des marchés qui sont incités par les clients qui paient des serveurs pour des données historiques avec les tests Merkle, créant un marché sain où les individus et les institutions voient l’intérêt de stocker des données et de les fournir immédiatement sur demande.

Cette nouvelle a immédiatement généré un impact positif sur le token GRT, provoquant une augmentation drastique de son intérêt ouvert dans les principales bourses, passant de 5 millions de dollars à plus de 30 millions de dollars en quelques heures.

Intérêt ouvert pour les contrats à terme GRT.

GRT montre un très bon scénario technique

Dans le graphique hebdomadaire de GRT contre USDT, nous voyons comment le prix est resté bloqué dans un grand fanion haussier, au milieu d’un recul nécessaire après un fort rallye au début de l’année.

Malgré la baisse des prix, il a commencé à faire des plus bas de plus en plus bas, montrant la faiblesse des vendeurs et la possibilité qu’un nouveau rallye se rapproche de plus en plus du début.

Récemment, la crypto-monnaie The Graph a réussi à percer le fanion au sommet, mais pas avec beaucoup de détermination. Nous devrions encore voir une résistance à 1,07 $ être franchie pour penser que les acheteurs porteront le prix beaucoup plus haut.

Tant que le support reste à 0,67$, le scénario haussier aura plus de chances en sa faveur.

Graphique hebdomadaire du prix de la crypto-monnaie The Graph. Source : TradingView.

Niveaux clés à surveiller à court terme

Dans le graphique en bougies journalier, nous voyons que la crypto-monnaie GRT a fortement augmenté hier, suite à l’annonce de Vitalik.

Cependant, le prix a été entravé par la résistance à 1,07 $, et aujourd’hui, une grande partie de ces gains ont déjà été bouclés.

Néanmoins, le scénario haussier reste intact, et il semble très probable que nous assisterons à un nouvel élan dans les prochaines heures. La chose la plus importante en ce moment est de traverser la résistance mentionnée dans le paragraphe précédent.

Si le support à 0,92 $ se maintient, alors la dynamique pourrait commencer très bientôt. Sinon, nous pourrions voir des ventes jusqu’à un minimum de 0,83 $.

Enfin, la possibilité est toujours ouverte que le prix se consolide un peu plus longtemps. Les taureaux ne devraient pas s’inquiéter tant que le support à 0,74 $ se maintient.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport