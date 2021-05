La crypto-monnaie va-t-elle faire face à l’or comme réserve de valeur?

Le marché de la crypto-monnaie a connu une augmentation impressionnante au cours de la dernière année, car le marché est actuellement évalué à plus de 2 billions de dollars. Ce jalon l’a rapproché de la valorisation actuelle de l’or détenu en tant qu’investissement.

Cependant, le marché des métaux précieux est encore beaucoup plus élevé si l’on considère la valeur de l’or à d’autres fins.

Les actifs cryptographiques sont en concurrence avec l’or comme réserve de valeur

Cela a également donné foi à la croyance des passionnés de crypto-monnaie selon laquelle la crypto-monnaie a le potentiel d’égaler l’or en tant que réserve de valeur à long terme.

Selon la firme de Wall Street Bernstein, «les crypto-monnaies peuvent faire l’affaire» pour les investisseurs qui souhaitent trouver des flux de rendement pour couvrir le risque de déclassement.

Le fort soutien des acteurs institutionnels et des entreprises du grand public a conduit à une adoption plus large des crypto-monnaies. De plus en plus d’investisseurs considèrent les monnaies numériques comme une réserve de valeur fiable à long terme et comme un moyen de diversifier leurs portefeuilles.

Selon les données de Coin Metrics, la capitalisation boursière de Bitcoin a désormais atteint 800 milliards de dollars, après avoir échangé 43,300 dollars mardi. La principale crypto-monnaie était même évaluée à près de 1000 milliards de dollars lorsqu’elle a atteint son sommet historique de 63000 dollars il y a quelques semaines.

L’or est toujours quatre fois plus gros que les crypto-monnaies

Bernstein n’a pas manqué de souligner que les monnaies numériques et l’or ont d’autres usages en plus d’être une réserve de valeur. Selon les calculs de Beinstein, l’or est environ quatre fois la taille des crypto-monnaies lorsque les bijoux en or en possession des gens sont ajoutés au marché des métaux précieux.

Les crypto-monnaies ont également leurs différences en termes d’utilisation. Alors que Bitcoin (BTC / USD) est principalement utilisé comme réserve de valeur, d’autres actifs cryptographiques tels que Ethereum ont plus de fonctionnalités en plus d’être considérés comme un investissement. Bernstein a également fait écho aux commentaires des gestionnaires de gros fonds et des investisseurs institutionnels qui ont noté la facilité de négocier le Bitcoin, le rendant plus attrayant que l’or comme couverture contre l’inflation.