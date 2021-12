La crypto n’est pas de l’argent drôle. c’est la communauté

Il n’est pas seul. Burger King a proposé un concours de récompenses pour gagner l’un des 20 bitcoins, l’un des 200 éthers ou 1 des 2 millions de dogecoins, mais vous aviez besoin d’un compte RobinHood pour réclamer les récompenses (un partenariat marketing à l’état pur), et ce n’était pas très décentralisé . Même lorsque Visa a acheté CryptoPunk 7610 pour environ 150 000 $ en août, il n’en a guère fait grand-chose au-delà d’un article de blog et de changer la photo de profil de son compte Twitter pour les relations publiques pendant un jour en avatar punk. Avec le plancher CryptoPunk maintenant à plus de 383 000 $, il s’agit peut-être de l’un des rares mouvements de marque où un achat marketing a pris de la valeur après le lancement.

Share