La crypto n’est «pas une partie importante» de la demande commerciale de Morgan Stanley, mais elle ne va pas disparaître

La crypto n’est « pas une partie énorme » de la demande commerciale de Morgan Stanley, mais le PDG dit que cela ne va pas disparaître

AnTy15 octobre 2021

La confiance du PDG de Morgan Stanley, James Gorman, dans la crypto-monnaie augmente, et il ne pense pas que cela aille nulle part.

«Je ne pense pas que la crypto soit une mode. Je ne pense pas que cela va disparaître », a déclaré Gorman lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la banque avec les analystes cette semaine.

Pendant ce temps, le chef de la direction de JPMorgan, Jamie Dimon, considère la principale crypto-monnaie comme « sans valeur » et dit qu’elle sera réglementée. Auparavant, Dimon avait qualifié Bitcoin de « fraude ».

« Je ne sais pas quelle devrait être ou ne devrait pas être la valeur du Bitcoin. Mais ces choses ne disparaissent pas, et la technologie blockchain qui les soutient est évidemment très réelle et puissante. »

Il a en outre expliqué que la banque n’échangeait pas d’actifs cryptographiques directement pour ses clients de détail ; Cependant, il leur offre des moyens d’obtenir une exposition cryptographique via divers fonds. Au premier semestre, Morgan Stanley a confirmé qu’il offrait à ses clients de gestion de fortune une exposition au Bitcoin via deux fonds passifs.

« Pour nous, honnêtement, ce n’est tout simplement pas une part énorme de la demande commerciale pour nos clients. » « Cela peut évoluer et évoluera avec lui, mais ce n’est certainement pas ce qui motive notre économie dans un sens ou dans l’autre. »

