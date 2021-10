Actualités Bitcoin

La crypto peut éventuellement remplacer le dollar en tant que «monnaie de réserve du monde», déclare le sénateur américain Rand Paul

AnTy25 octobre 2021

Le sénateur Rand Paul (R-Ky.) voit un jour la crypto-monnaie remplacer le dollar américain, car de plus en plus de gens perdent confiance dans les gouvernements.

« J’ai commencé à me demander maintenant si la crypto-monnaie pourrait réellement devenir la monnaie de réserve du monde alors que de plus en plus de gens perdent confiance dans le gouvernement. »

Dans une interview avec « Axios sur HBO » ce week-end, tout en expliquant pourquoi il a commencé à croire aux crypto-monnaies maintenant, Paul a déclaré :

« les devises du gouvernement sont si peu fiables ».

Ce sont des « monnaies fiduciaires ». Ils ne sont soutenus par rien. Le dollar a été plus stable que la plupart des autres pays, et c’est donc la monnaie de réserve », a-t-il déclaré, qui croit en la cryptographie de plus en plus.

Le sénateur n’est pas nouveau en crypto; en 2015, il a accepté des dons en Bitcoin dans le cadre de sa campagne présidentielle pour séduire la jeune génération. BTC 4,80% Bitcoin / USD BTCUSD 62 953,94 $

3 021,794,80% Volume 30,81 b Variation 3 021,79 $ Ouvert 62 953,94 $ Circulation 18,85 m Capitalisation boursière 1,19 t 14 min La crypto peut éventuellement remplacer le dollar en tant que « devise de réserve du monde », déclare le sénateur américain Rand Paul 2 h L’administration Biden propose une taxe sur les non-réalisés Gains en capital avec le plan « Reconstruire en mieux » 5 h Elon Musk prend en charge le « People’s Crypto » le Original Meme Coin DOGE, mais SHIB est celui qui domine Binance et Coinbase

« J’ai été fasciné par son concept, mais je ne l’aurais jamais acheté moi-même. Je suis juste un peu sceptique.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.