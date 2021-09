La crypto reste l’avenir du jeu en Asie

Malgré le fait que le jeu est une activité extrêmement restreinte dans de nombreux pays asiatiques qui forment le continent, il ne fait aucun doute que l’industrie continue de connaître une énorme croissance. Un certain nombre de pays ont imposé des interdictions générales sur l’activité, tandis que d’autres ont moins de restrictions que d’autres. Bien qu’il puisse être difficile de comprendre comment cela est possible étant donné les règles et réglementations de l’industrie, il n’est pas trop difficile de voir en examinant un autre secteur qui est devenu étroitement lié aux jeux de hasard dans le monde entier.

Les parieurs asiatiques ont offert de nouvelles opportunités via l’utilisation de la cryptographie

La crypto-monnaie a essentiellement ouvert de nombreuses nouvelles opportunités dans le secteur iGaming, les joueurs ayant la possibilité de jouer aux meilleurs jeux de machines à sous en ligne et aux jeux de casino classiques sur le crypto-casino en ligne Winz.io avec une monnaie virtuelle au lieu du traditionnel. des finances fiduciaires qui peuvent être réglementées et tracées. Cependant, il semblerait qu’il y ait une autre raison pour laquelle les joueurs asiatiques se sont tournés vers la crypto comme moyen de jeu, cependant, beaucoup considérant le trading de crypto comme une activité à haut risque et à haute récompense qui leur offrira les mêmes expériences uniques et les mêmes montées d’adrénaline. qu’ils sont en mesure de recevoir lorsqu’ils ont joué avec des moyens plus traditionnels dans le passé. Bien sûr, le fait que Bitcoin, par exemple, soit décentralisé et offre une sécurité et un anonymat énormes en raison de la technologie utilisée par la blockchain est un énorme avantage pour les joueurs, car ils pourront utiliser les jetons virtuels qu’ils détiennent. aussi librement qu’ils le souhaitent et sans conséquence, car leur activité est rendue anonyme.

La croissance devrait se poursuivre

Sans surprise, en raison des lourdes restrictions et interdictions en place, cette méthode s’est avérée incroyablement populaire pour les parieurs asiatiques, avec des preuves solides à l’appui. Par exemple, la Coupe du Monde de la FIFA 2018 était un événement sportif très populaire sur lequel parier avec la crypto, car il avait été révélé que la police chinoise avait réussi à démanteler un site dédié à l’offre de paris sur la compétition de football totalisant plus de 1,5 milliard de dollars. (10 milliards de yuans) de paris illégaux qui avaient été placés. Cependant, cela semble n’être que le début de l’essor de l’utilisation de la crypto comme méthode de paiement pour les jeux d’argent en Asie, cependant. De nombreuses preuves suggèrent que la croissance au sein de l’industrie n’en est qu’à son début et que les prochaines années pourraient voir l’industrie atteindre un niveau astronomique.

Avec environ 60 % de la population mondiale qui serait basée en Asie, ainsi que le fait que de nombreux pays du continent semblent connaître leur propre croissance en ce qui concerne leurs économies, c’est une région qui devrait restent l’un des plus grands marchés de jeux d’argent au monde. Les chiffres suggèrent que le marché pourrait augmenter d’environ 14% entre 2018 et 2026 en raison d’un certain nombre de facteurs favorables. Ces facteurs incluent des améliorations technologiques, telles que les vitesses Internet, la disponibilité et l’accessibilité, qui pourraient alors permettre aux détenteurs asiatiques de Bitcoin de s’impliquer beaucoup plus facilement dans les casinos cryptographiques, qui ont également connu leur propre boom sur le marché récemment.

Fin du casino traditionnel en Asie ?

On craint que le casino traditionnel ne ferme en Asie dans un avenir proche en raison de la popularité croissante de la crypto-monnaie en tant que méthode de paiement pour les paris, car il existe de plus en plus de services en ligne qui permettent à l’activité d’avoir lieu. Il est entendu qu’il existe maintenant plus de 780 plates-formes de jeu offshore disponibles pour les joueurs asiatiques qui acceptent au moins l’une des formes de cryptos les plus populaires comme méthode de paiement, la plupart des jetons traditionnels étant tous mis à disposition. En outre, 284 d’entre eux permettraient aux parieurs d’utiliser Bitcoin comme méthode de dépôt, l’Asie représentant 20% des 229 millions de joueurs qui continuent de visiter les plateformes disponibles.