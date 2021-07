La crypto se rétablit, les catastrophes frappent et la répression de la Chine se déplace vers d’autres secteurs

Comparer

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de collecter les plus grandes nouvelles de l’industrie, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de blockchain d’entreprise.

Ce fut une semaine tumultueuse en Chine en dehors du monde financier, avec de graves inondations frappant Zhengzhou et le typhon In-Fa frappant les villes autour de Shanghai. Pire encore, une épidémie de COVID-19 variante delta à Nanjing menace désormais de perturber le mode de vie relativement ouvert dont les résidents ont bénéficié depuis que des mesures anti-infectieuses strictes ont maintenu l’épidémie initiale sous contrôle au début de 2020.

Skyline de Shanghai (Pexels) Des problèmes au paradis ?

Dans le monde financier chinois, les réglementations gouvernementales sur les entreprises technologiques et éducatives ont fait chuter les marchés boursiers locaux, ce qui a peut-être joué un rôle indirect dans la forte hausse des prix des crypto-monnaies. Le rappel que les régulateurs peuvent soudainement écraser une industrie pourrait nuire à la confiance des investisseurs dans les actions A, en réinvestissant potentiellement plus d’argent dans des investissements alternatifs comme Bitcoin. Quoi qu’il en soit, le gouvernement a beaucoup à faire, c’est pourquoi la crypto-monnaie ne devrait pas être une priorité de nos jours.

Vendre les rumeurs à l’avance

Les volumes ont certainement soutenu cette tendance puisque Huobi et OKEx ont affiché des augmentations pour la deuxième semaine consécutive. Malgré les rumeurs selon lesquelles d’autres mesures de répression sur les échanges pourraient être en cours, les choses sont restées calmes sur le plan réglementaire. Les jetons de plate-forme pour OKEx et Huobi ont récupéré de manière impressionnante. HT, qui avait chuté d’environ 80% depuis la mi-mai, a soudainement rebondi d’environ 45%, ce qui a amené les investisseurs à se demander si la pire des mesures réglementaires était derrière nous. À tout le moins, les rumeurs sont de plus en plus valorisées à ce stade, ce qui signifie qu’il y a moins à craindre des nouvelles annonces.

En tant que l’un des catalyseurs de l’actualité, Huobi a fait allusion à son prochain PrimePool, qui devrait permettre aux utilisateurs d’exploiter les jetons de nouveaux projets en utilisant HT ou d’autres jetons. Le jeton Axie AXS est resté un actif populaire à échanger, car il est resté dans le top cinq sur Huobi pendant la majeure partie de la semaine. Les jeux NFT n’ont pas encore vraiment décollé en Chine, bien que des projets comme Polygon soient toujours à l’origine de la tendance méta-inverse dans la région.

Nettoyer le tableau

Le 27 juillet, Huobi a annoncé que son entité basée en Chine avait été dissoute. Comme presque toutes les opérations se sont déroulées à l’étranger, cette décision pourrait être une étape vers le déliement des régulateurs chinois. Huobi a déclaré qu’elle était l’entité enregistrée à Pékin depuis 2013 et qu’elle n’était pas l’entité opérationnelle actuelle de Huobi Global. Selon le même article, OKEx est également en train de dissoudre une société enregistrée précédemment utilisée.

Avec les mineurs et les bourses désormais principalement à l’étranger et hors du contrôle de Pékin, les futures politiques ne peuvent vraiment cibler que l’utilisation de la vente au détail et de la crypto-monnaie. Bobby Lee, qui a fondé l’un des premiers échanges Bitcoin en Chine, a évoqué la possibilité d’une interdiction totale, affirmant que cela pourrait arriver dans 4 à 5 ans. Lee est maintenant le PDG de la société de portefeuille Ballet et continue d’être une figure active dans l’espace des crypto-monnaies.

À la recherche de pâturages plus verts

Le CZ de Binance a révélé dans une interview avec SCB 10X qu’il était à la recherche d’un nouveau PDG de Binance qui, espère-t-il, possède une « expérience réglementaire très solide ». CZ a révélé pour la première fois son départ plus tôt cette année lorsqu’il a déclaré qu’il espérait quitter son poste de PDG au cours des deux à cinq prochaines années pour se concentrer pleinement sur le développement de l’écosystème BNB et Binance Smart Chain. vu plus accéléré. .

Vitalik Buterin fait une apparition virtuelle à la World Blockchain Conference (Source : Ben Yorke) qui se déroule à Hangzhou

Cette région technologique en développement de Hangzhou a été le cadre de la World Blockchain Conference qui a eu lieu les 24 et 25 juillet. Il s’agit de l’un des plus grands événements du calendrier de la blockchain et, axé sur la technologie et le développement technique de la blockchain, il a reçu le soutien du gouvernement local. Organisations. L’événement a eu beaucoup d’excitation avant lui, en raison des présentations numériques d’orateurs comme Vitalik Buterin et Sam Bankman-Fried. Cependant, la proximité du typhon In-Fa a entraîné une participation moindre et des activités plus modérées. Buterin a exposé sa vision de l’avenir d’Ethereum, dressant un tableau ambitieux des développements à venir. Plusieurs projets ont organisé des événements parallèles à Hangzhou, notamment le principal portefeuille DeFi ImToken et le protocole de contrat intelligent Avalanche.

Remplissez-le de CBDC

Les habitants de Shenzhen peuvent désormais utiliser l’e-CNY dans les bus et les métros, selon un article publié sur People.cn. Les citoyens sont encouragés à utiliser activement la monnaie numérique de la banque centrale dans les transports publics pour ce qu’on appelle des déplacements « verts ». Les citoyens scannent le code dans l’application de transport local et le scannent lorsqu’ils entrent ou sortent du véhicule ou de la gare. Dans le même temps, les citoyens peuvent utiliser le e_CNY pour recharger leurs cartes de transport locales.

Cette nouvelle ne sera pas bien accueillie par le président de l’ASI, Rich Checkan, qui a suggéré plus tôt cette semaine que les CBDC avaient été “inventées en enfer par Satan lui-même”. Ses paroles fortes s’adressent probablement à des pays comme la Chine, où le gouvernement joue un rôle important à la fois dans les institutions financières et le secteur technologique.