La CTB ne peut pas être fermée malgré les préoccupations ESG croissantes, déclare Cathie Wood

L’investisseur de renom Cathie Wood est venu rassurer les investisseurs sur le fait que Bitcoin tiendra sa place malgré le tollé réglementaire actuel. Wood, fondatrice d’ARK Investment Management, a partagé ses réflexions lors de la conférence Coindesk Consensus 2021. Alors que l’attention négative de la Chine sur les crypto-monnaies et les appels croissants à un examen plus approfondi des crypto-monnaies en Europe et aux États-Unis continuent de faire baisser le prix du BTC, Wood pense que les régulateurs vont ne pas pouvoir faire disparaître la plus grosse crypto.

Selon Wood, les régulateurs vont chauffer les crypto-monnaies au fil du temps car ils craignent de rater des innovations dans le secteur. Alors que Wood estime que l’accent mis récemment sur les facteurs écologiques par des individus, tels qu’Elon Musk, a conduit au récent crash de BTC, il a maintenu ses perspectives optimistes sur BTC à long terme. Elle prédit que BTC atteindra bientôt 500 000 dollars (354 640 livres).

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il a poursuivi en soulignant que, comme des efforts sont en cours pour pousser les mineurs de BTC à utiliser des sources d’énergie plus durables, Wood a déclaré qu’il faudrait que les grandes sociétés minières changent d’où elles tirent leur électricité.

Une manière intéressante d’aborder les besoins énergétiques de BTC

Selon Wood, les problèmes énergétiques entourant le BTC peuvent être facilement résolus. Elle pense que la moitié de la solution qui aiderait à mettre fin à ces préoccupations serait de comprendre le problème en question.

Elle a continué à dire,

Cet audit de ce que les mineurs, certainement en Amérique du Nord, sont prêts à faire sur la part de leur consommation d’électricité produite par les énergies renouvelables mettra cette question au premier plan et encouragera une accélération de l’adoption des énergies renouvelables au-delà de ce que je ferais autrement. ils ont pris la place.

Cette nouvelle intervient après la publication d’un rapport par ARK, notant que BTC peut aider à stimuler la production d’énergie renouvelable. Selon le directeur de recherche d’ARK, Brett Winton, l’intégration de l’extraction de BTC dans un système solaire permettrait aux fournisseurs d’énergie d’arbitrer les prix du BTC et de l’énergie. En outre, un tel système amènerait les fournisseurs d’énergie à vendre l’énergie solaire excédentaire pour répondre à toutes les demandes énergétiques du réseau sans compromettre la rentabilité.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC / USD se négocie à 35 799,38 $ (25 288,03 £) après avoir perdu 9,88% au cours des dernières 24 heures. En conséquence, la plupart des altcoins de la liste des 100 premiers ont emboîté le pas, la plupart des pièces enregistrant des pertes à deux chiffres.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent