La cubaine Erislandy Lara, nouvelle championne du monde des poids moyens

05/02/2021 à 06:59 CEST

Efe

Le boxeur cubain Erislandy Lara a pris du poids et a battu l’Américain Thomas LaManna par KO au premier tour ce samedi pour se proclamer le nouveau champion des poids moyens, version de la World Boxing Association (WBA).

Dans le combat, qui a eu lieu au “Dignity Health Sports Park” à Carson, en Californie, “The American Dream “Lara, avec un record de 28-3-3 et 16 KO, il a devancé WBA n ° 8 “Cornflake” LaManna, qui a vu son record chuter à 30-5-1, avec 12 KO.

Lara, une ancienne championne des poids moyens juniors de la WBA, a décroché une forte main gauche et a fait tomber LaManna, 28 ans, originaire du New Jersey, qui a été laissée étendue sur le dos sur le tapis.

Il l’a assommé au premier tour! 😳😳😳 Énorme pied gauche d’Erislandy Lara #RuizArreola @ terrible100 @AdrianGarciaMqz @JessiLosadaTV @MottaJaime #PBCenFD pic.twitter.com/rj5fciKBi7 – FOX Deportes (@FOXDeportes) 1 mai 2021

LaManna a été grièvement blessé et le combat a été immédiatement arrêté par l’arbitre Thomas Taylor en 1h20 du premier tour.

Lara n’a pas manqué avec sa main gauche dès les premiers instants du combat et a frappé à plusieurs reprises LaManna sans que le combattant américain ait une réponse lorsqu’il s’agissait de se défendre.

Ce qui a permis à Lara de décrocher plus facilement les coups de poing, c’est la façon dont LaManna a avancé. sans utiliser le mouvement de la tête ou prendre des angles pour leurs attaques.

Avec cette victoire, Lara, 38 ans, est désormais championne du monde en deux divisions et est officiellement en mesure de toucher beaucoup d’argent contre les champions de 160 livres: le Kazakh Gennady Golovkin et les Américains Demetrius Andrade et Jermall Charlo.