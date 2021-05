La Cuca est à son meilleur: José Fors – El Sol de México

Luego de más de una decena de discos, cientos de presentaciones en América y Europa, y un par de cambios en su alineación original, los integrantes de La Cuca dicen estar en la etapa más productiva de su carrera, y agradecen que el público siga aceptando son style.

“Comme chaque carrière a ses hauts et ses bas. La nôtre a été intermittente, avec ses petites pauses, mais six ans à ce jour, nous avons travaillé avec plus de continuité, et nous nous sentons au meilleur moment. Maintenant que nous avons fait l’album Pornoblattea (2020 ), qui en quelque sorte revenait au premier, avec la bonne humeur de Cuca et les chansons, c’est comme renouveler notre sang. Nous étions très heureux du résultat », a déclaré José.

Fidèles à leur désir d’être honnêtes avec leurs fans, leur liberté d’expression est l’aspect qu’ils ont le plus défendu tout au long de leur carrière, notamment ces dernières années où des groupes comme Café Tacvba, ont modifié leurs textes pour s’adapter aux valeurs actuelles.

José a souligné qu’ils ne succomberont jamais à l’ère de l’annulation, car il considère qu’il est absurde que les gens soient offensés par les paroles qu’ils utilisent dans ses chansons, et il ne regrette personnellement aucune de ses compositions.

Le guitariste Alex Otaola a ajouté que «vous ne pouvez pas juger avec la morale actuelle des choses qui ont été dites auparavant, tout évolue, et je pense que les réseaux sociaux ont conduit à une sorte de Sainte Inquisition au lieu de dialogue. La Cuca a été politiquement incorrecte depuis ses débuts, cela a été l’un des piliers ».

Pour continuer cette bonne course, ils préparent un auto-concert pour ce 20 mai à 19h00, dans le virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez, un fait qu’ils attendent avec impatience, alors que la pandémie a interrompu leur anniversaire, et ils n’ont jamais été convaincus du tout le format virtuel pour amener la célébration en streaming.

«Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, nous allons célébrer ces 30 ans. C’est très important pour nous et pour les adeptes proches. Nous avons joué très peu de ce nouvel album en live, et nous voulons avoir l’opportunité de le faire. “