La cuisine du Ramadan des musulmans américains reflète leur diversité

Le mois de Ramadan commence aujourd’hui et les musulmans passeront les quatre prochaines semaines à jeûner et à consacrer du temps au culte. Mais même si la plupart des musulmans s’abstiendront de manger ou de boire entre l’aube et le crépuscule, cela ne rend pas la nourriture moins importante. En fait, le processus consistant à décider quoi manger pour l’iftar – le repas qui rompt le jeûne de la journée – peut être long et compliqué, surtout lorsqu’il est associé aux envies de midi et aux maux de tête liés au manque de café.

Mais ce que les musulmans mangent pendant le Ramadan, et comment, va au-delà de l’imagerie stéréotypée d’une famille mangeant dans un plateau commun de riz et de viande.

Une recherche Google sur «la nourriture du Ramadan» aboutira probablement à des images de samoussas ou de recettes de soupe aux lentilles, ce qui peut offrir une vue inutilement étroite de qui sont les musulmans et des plats qu’ils aiment cuisiner et manger. Alors que de nombreux musulmans dans le monde mangent ces aliments, et la plupart adhèrent à la norme diététique halal – c’est-à-dire des aliments qui sont religieusement autorisés; par exemple, le porc et l’alcool ne sont pas – La cuisine du Ramadan n’a pas de frontières et soulève un problème plus large d’inclusivité dans les communautés musulmanes américaines.

Une idée fausse courante est que la foi musulmane est synonyme de cultures arabes ou sud-asiatiques. Mais alors que les personnes originaires de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord contribuent au plus grand pourcentage d’Américains musulmans, près de 30% des musulmans aux États-Unis sont asiatiques, tandis qu’un cinquième sont noirs.

Il va sans dire que ces personnes représentent de nombreuses cultures, traditions et cuisines, qu’elles intègrent toutes dans les événements religieux. Ainsi, même si les événements de la mosquée peuvent servir massivement de l’houmous et du pain pita, ce n’est pas représentatif des personnes qui vont le consommer.

C’est quelque chose que Nazima Qureshi, nutritionniste en exercice et cofondatrice de Healthy Muslims, a remarqué. “[Religious] les communautés sont créées par les parties prenantes de cette mosquée et souvent, malheureusement, c’est une base très ethnique, donc vous aurez les mosquées dirigées par l’Asie du Sud et les mosquées du Moyen-Orient », a déclaré Qureshi à Vox.

Ce leadership joue un rôle important dans la prise de décision et a tendance à exclure les personnes des cultures qui ont des populations musulmanes moins concentrées, ce qui, selon Qureshi, devrait changer. «Les musulmans viennent de tellement de cultures différentes», a-t-elle dit, «donc en tant que nutritionniste, j’essaie d’incorporer beaucoup de saveurs différentes pour refléter fidèlement la communauté musulmane.»

Qureshi a déclaré que beaucoup de ses clients musulmans ont l’impression de devoir renoncer à leur nourriture culturelle pour manger sainement, alors elle essaie d’inverser cette perspective en célébrant ce que ses clients apportent (littéralement) à la table.

Dans ma famille, par exemple, le Ramadan est l’occasion d’expérimenter la vaste gamme de plats de nos livres de cuisine familiaux. Je viens d’un milieu mixte nord-africain, pakistanais et québécois, donc l’iftar de mercredi pourrait être un ragoût de tajine tandis que jeudi, nous pourrions avoir du poulet korma.

J’ai parlé à trois Américains musulmans, qui apprécient leur cuisine culturelle ainsi que leur foi, de la façon dont leurs identités croisées se reflètent dans la façon dont ils observent le Ramadan. Leurs histoires ont été éditées et condensées.

Sahla Denton, 21 ans, Cottage Grove, Oregon

Je suis à moitié mexicain, à moitié jamaïcain et j’ai grandi avec ces deux cultures de la même manière. Mais je suis aussi musulman, ce qui a une grande influence sur le mode de vie de ma famille. Étant donné que nous sommes d’origines ethniques si différentes, nous n’avons pas beaucoup de traditions que les autres familles musulmanes ont, nous avons donc créé beaucoup de nos propres.

Une chose que nous avons dû faire en général est d’adapter nos plats traditionnels car il y a beaucoup de plats mexicains et jamaïcains qui ne sont pas initialement halal. Par exemple, les Mexicains utilisent beaucoup de graisse de porc, nous devons donc modifier même les haricots et le riz ordinaires. Beaucoup de gâteaux jamaïcains utilisent du rhum, nous avons donc dû trouver des ingrédients qui équilibrent le sucre autre que l’alcool. Notre famille élargie non musulmane s’est également adaptée à nous – comme maintenant toutes nos tantes savent comment faire des plats qui sont bons pour nous, et cela nous a beaucoup plus réunis. L’un des plats de base de notre famille, que nous mangerons certainement ce Ramadan, est l’escovitch, un plat jamaïcain à base de poisson et garni d’oignons, de carottes et de poivrons mélangés au vinaigre.

La ferme Denton, avec l’aimable autorisation de Sahla Denton

La famille Denton produit une grande partie de la nourriture qu’elle consomme elle-même.Courtoisie de Sahla Denton

En tant que musulmans, nous croyons qu’il faut prendre soin de la terre, des animaux et des plantes dont nous bénéficions, ce qui était l’une des valeurs que nous avons depuis le début de notre ferme familiale. Nous produisons la plupart des aliments que nous mangeons, et si nous avons quelque chose de plus, nous essayons de le redistribuer.

En fait, depuis le début de la pandémie, il y a eu un garde-manger actif en ville où de nombreux agriculteurs locaux donnent des produits supplémentaires et des produits animaux. Mon père et moi avons été parmi les premiers volontaires à approvisionner le garde-manger avec du lait et des œufs de nos animaux de la ferme lors de son ouverture. Nous continuerons certainement à faire cela cette année pendant le Ramadan, puis une fois que nous aurons commencé à récolter, nous aurons également des produits à donner.

Un de mes souvenirs préférés du Ramadan était quand j’étais petit et que nous allions à la mosquée pour l’iftar. Ce serait moi et mon ami, et nous devions aider les petits enfants à servir leur nourriture, et je me souviens donc avoir fait des allers-retours à la ligne alimentaire tant de fois, mais c’était très amusant. La nourriture était vraiment bonne car c’était généralement un potluck, donc il y avait de la nourriture mexicaine, il y avait de la nourriture pakistanaise, il y avait de la nourriture de partout sur une table.

Dawood Yasin, 51 ans, Berkeley, Californie

Le Ramadan, pour moi, c’est la proximité de Dieu par la soustraction pour faire de la place pour l’addition. Et donc la soustraction est évidemment la nourriture, et l’addition est l’adoration. Ce Ramadan, j’espère expérimenter un régime simple, où je romprai mon jeûne avec des dattes et du bouillon d’os, mais j’aime toujours cuisiner.

Ma famille est originaire des îles du Cap-Vert au large des côtes du Sénégal, et nous avons nos aliments traditionnels comme le jag (haricots et riz). Mais au cours des deux dernières années, j’ai mis de l’énergie et de l’intentionnalité dans le barbecue américain. Le 17 avril, cela fera 25 ans que je me suis converti à l’islam, et la plupart du temps, je n’ai pas pu manger de barbecue parce que personne ne le faisait halal. Vous n’allez pas voir un iftar dans la mosquée où ils servent du poulet grillé et du pain de maïs. C’est du biryani et des kebabs, vous savez, de la cuisine méditerranéenne ou sud-asiatique. Ce qui est génial, je veux dire, chacun a sa propre inclination. Mais je voulais exposer plus de gens aux possibilités de faire cette cuisine halal, et la réponse a été incroyable.

Dawood Yasin a décidé de faire un barbecue halal et a réussi.Courtoisie de Dawood Yasin

Je vois la nourriture comme une expression d’amour pour ma famille. Parce que si je vous aime, alors je vais m’assurer que la meilleure forme de protéines, de légumes et de nourriture en général est ce que je vous sers. Et si cela signifie que je dois aller le chercher moi-même, je le ferai. J’ai passé des semaines entières à chasser à l’arc sur les sentiers de l’arrière-pays et à faire de la randonnée à travers les montagnes pour pêcher. J’ai commencé ce hashtag sur les réseaux sociaux #getyourownhalal, qui pour moi est le couplage entre être à l’extérieur et obtenir la meilleure nourriture pour votre santé.

En fait, je ne vois pas de séparation entre le bien-être et la religion. Quand je regarde la religiosité, je la vois comme un style de vie, donc il y a une relation symbiotique entre les deux: si je suis en mauvaise santé, je ne peux pas adorer correctement. Quand j’avais 45 ans, j’avais une blessure au genou et je ne pouvais pas me prosterner pour terminer la prière musulmane pendant six mois. J’ai dû prier sur une chaise pendant ce temps et je me suis dit, imaginez si c’était un état perpétuel? Je manquais de me prosterner et de mettre ma tête sur le sol, et je savais que si mon style de vie était un jour la cause de restreindre mon culte, je devrais y remédier. L’un des buts et objectifs de l’Islam est la préservation de la vie, car il ne peut y avoir de préservation de la religion s’il n’y a pas de vie.

Seba Ismail, 19 ans, Boston, Massachusetts

J’ai une très grande dent sucrée, donc mes plats préférés du Ramadan sont les desserts. Nous sommes égyptiens, alors ma mère fait de l’atayef, qui est une boulette sucrée remplie de crème, et nous ne les avons que pendant le Ramadan parce que ma mère dit qu’elle veut que nous la savourions davantage et que nous l’apprécions vraiment. J’avais l’habitude de la supplier de les préparer pour mon anniversaire et elle disait toujours «non, tu dois attendre le ramadan», donc en tant qu’enfant, j’étais toujours très excitée quand le mois commençait parce que c’était la seule fois où je pouvais manger eux.

Cette année, je n’aurai pas cela parce que je passe le Ramadan sur un campus en Pennsylvanie, et comme le Ramadan pour moi a toujours été si lié à la communauté, je suis un peu excité de le vivre moi-même. J’ai l’impression que c’est plus un test pour moi et ma relation avec Dieu. Dans le passé, le Ramadan était ma mère qui me disait d’aller à la mosquée pour prier, ou d’aller à iHop pour suhoor avec mes amis de ma ville natale, et j’ai l’impression que je comptais sur beaucoup de gens pour mon expérience du Ramadan. Maintenant, c’est juste moi, et je ne sais pas vraiment comment faire ça, mais c’est plutôt cool.

Seba Ismail célèbre le Ramadan en tant qu’étudiant pour la première fois. Gracieuseté de Seba Ismail

Ma famille est nubienne, alors en grandissant, beaucoup de gens me demandaient: «Comment vas-tu égyptienne, si tu es noire?» Et comme je ne porte pas le hijab, les gens sont également surpris quand ils découvrent que je suis musulman. J’ai l’impression d’avoir eu une très grosse crise d’identité qui provenait de beaucoup de désinformation et d’ignorance. Beaucoup de gens ne connaissent pas le passé compliqué de la colonisation en Afrique du Nord, ni l’esclavage qui s’y est produit, ni le déplacement des groupes autochtones. Je ne pense pas que nous parlions assez de la diversité de la communauté musulmane, comme la population musulmane noire est énorme – 15% des musulmans du monde vivent en Afrique subsaharienne – mais la plupart des gens ne le savent pas.

L’Université Bucknell a une population principalement blanche, donc je reçois beaucoup de questions sur le Ramadan et le jeûne dont les musulmans plaisantent mais auquel je n’ai jamais eu à répondre auparavant, comme «Vous ne pouvez pas même boire l’eau?” «Comment votre corps survit-il?» et “Est-ce que vous vous tenez juste dehors et aimez, regardez le soleil pour voir quand vous pouvez manger?” Beaucoup de ces personnes n’ont jamais vu que des musulmans à la télévision, ce qui est un peu choquant pour moi et parfois frustrant. Je suis toujours en train de trouver comment y naviguer.

En grandissant, mes parents me disaient toujours «tu es égyptienne», puis je vais en Égypte et ils me disaient «tu es américain», puis en Amérique, ils sont comme, “vous n’êtes ni l’un ni l’autre.” Mais je pense que maintenant j’ai trouvé un espace entre les deux, où je peux être quelqu’un qui n’a pas besoin de rentrer dans une boîte ou dans l’autre.