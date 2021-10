La culture de travail hybride est-elle le moyen le plus privilégié de retourner au bureau ?

Selon des découvertes récentes, l’utilisation de la productivité partout où les modèles de main-d’œuvre hybrides sont adoptés par 63 % des entreprises à forte croissance.

Le début de COVID-19 a introduit le monde de l’entreprise à la nouvelle approche du travail. Il a accéléré la tendance des configurations de travail virtuel, du travail à distance, de l’automatisation et des technologies du nouvel âge pour continuer même dans la nouvelle normalité. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi tandis que d’autres sont passées au travail à domicile pour contenir la propagation du virus.

La pandémie a eu un impact à long terme sur le fonctionnement des bureaux. Maintenant que les cas de coronavirus sont en baisse constante et que les campagnes de vaccination se poursuivent à un rythme rapide, les organisations prévoient d’ouvrir leurs bureaux pour leurs employés. De nombreuses grandes entreprises travaillent déjà dans le modèle commercial hybride où un pourcentage d’employés travaillent à domicile tout en travaillant depuis le bureau. Cependant, cette fois, les entreprises envisagent de rouvrir leurs bureaux pour tous les employés dans les prochains mois.

Préoccupée par la sécurité et le bien-être des employés, Yogita Tulsiani, cofondatrice d’iXceed Solutions, un fournisseur de recrutement technologique, a déclaré : « À mon avis, maintenant que les cas diminuent et que la vaccination reprend, retourner au bureau sera maintenant facile. Sans nier le fait que la sécurité des employés sera la priorité. Nous commençons à adopter une vision holistique de la santé et du bien-être des employés, qui comprend également le bien-être émotionnel et financier, car le covid-19 a considérablement endommagé le bien-être mental de la classe ouvrière. »

Avec une augmentation du taux de vaccination et une diminution du nombre de cas de Covid, l'économie revient également sur les rails. Cependant, il semble toujours difficile pour les entreprises de retourner dans des bureaux à pleine capacité et continue d'adopter un modèle de travail hybride.

Gaurav Gupta, co-fondateur de Navia, une startup technologique fournissant des solutions numériques pour les prestataires de soins de santé, a déclaré : « L’entreprise et l’équipe se sont bien adaptées au travail à distance depuis plus d’un an maintenant, et nous sommes heureux d’encourager les travailleurs à distance qui le trouvent plus efficaces et à l’aise avec le travail à distance, nous prévoyons également de démarrer nos bureaux afin que les personnes qui souhaitent retourner au bureau pour un meilleur environnement de travail et une meilleure collaboration puissent le faire.

« Nous sommes flexibles avec les employés qui choisissent n’importe quel mode de travail. Nous sommes convaincus que la culture du lieu de travail flexible avec l’approche hybride conduira à une plus grande efficacité et à une productivité accrue des employés ainsi qu’à un équilibre travail-vie personnelle », a-t-il ajouté.

Traverser la pandémie pour certaines entreprises n’a pas été aussi facile que pour celles qui exploitent le potentiel de la technologie. Les outils technologiques avancés ont joué un rôle crucial dans le maintien du fonctionnement du bureau même en période de verrouillage et de quarantaine. Du travail à distance aux livraisons sans contact, de la télésanté au divertissement en ligne, tout a continué pour que le marché continue d’évoluer sur la voie de la reprise.

Parlant du potentiel infini de la technologie, Raghav Bagai, co-fondateur de Sociowash, une agence de médias numériques, a déclaré : « De l’utilisation du cloud au logiciel de collaboration en équipe, nous fonctionnons désormais sur un modèle numérique complet. Après un an et demi de travail à domicile, nous prévoyons de passer à un modèle de travail à partir de n’importe où. Nous collaborons avec l’un des principaux espaces de coworking pour supprimer les restrictions de localisation qui nous aideraient à créer plus d’opportunités pour les personnes de tout le pays de nous rejoindre sans nécessairement avoir à déménager pour faire partie de la culture de notre agence.

Il a également fait l’éloge des nouveaux modèles de travail et a ajouté: «Nous prévoyons de passer à un modèle hybride, qui équilibrerait le modèle de travail à domicile et de travail au bureau, mais cela est aligné pour le moment où la pandémie est à son paroxysme. fermeture. Notre objectif à l’avenir est de passer à une semaine de travail de quatre jours en conjugaison avec l’approche hybride.

L’approche du travail hybride est visiblement un sujet brûlant dans l’industrie. De nombreuses entreprises pensent qu’il s’agit d’un chemin sûr et efficace pour retourner au bureau plutôt que de remplir l’espace à pleine capacité.

Préférant l’approche du travail hybride, Shveta Raina, vice-présidente adjointe, responsable du marketing et de la stratégie des personnes d’AVIZVA – le fournisseur de services technologiques qui crée des solutions personnalisées pour le secteur de la santé et de l’assurance, a déclaré : manière au cours du prochain trimestre, il sera strictement garanti que pas plus de 40 % de notre effectif total soit en poste à un moment donné. Les employés travailleront au bureau pendant au moins quelques jours de la semaine et travailleront à domicile le reste des jours. »

« Le modèle de travail sera également « hybride » du point de vue d’avoir un mélange de rôles qui nécessitent une collaboration fonctionnera depuis le bureau par opposition aux rôles de travail qui peuvent être gérés à distance. Comme beaucoup d’entre nous ont hâte d’envahir à nouveau les espaces de bureau ; nous sommes tous prêts à vous réserver un accueil très chaleureux », a-t-elle ajouté.

