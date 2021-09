La culture d’une organisation orientera les décisions sur le travail à distance/hybride : Nitin Sethi, PDG (solutions de capital humain), Aon, Inde et Asie du Sud

Il y a une section d’employés qui apprécient le modèle de travail à distance et ses avantages.

Le débat sur ce que sera l’avenir du travail est ouvert. Nitin Sethi, directeur général (solutions de capital humain), Aon, Inde et Asie du Sud, a déclaré à Shubhra Tandon de FE que si les environnements de travail évolueront pour offrir plus de flexibilité aux employés, les éloigner complètement des bureaux va à l’encontre du tissu culturel des organisations et n’est pas tenable à long terme. Extraits édités :

Le débat sur la question de savoir si l’avenir du travail est hybride ou non en Inde est toujours ouvert. Que suggèrent vos conversations avec les entreprises et les résultats des futures enquêtes sur le travail ?

Lorsque nous parlons à des organisations, nous constatons un grand degré d’incertitude. Si vous regardez l’évolution du concept, en août dernier, à peu près tout le monde croyait que l’avenir était virtuel. Jusqu’à aujourd’hui, une majorité d’employeurs pensent que ce sera hybride sous une forme ou une autre, mais étant donné la façon dont nous voyons les choses évoluer, je sens qu’il évoluera probablement vers un environnement où il y a une flexibilité beaucoup plus grande donnée aux employés mais au sein la portée plus large d’entrer sur le lieu de travail en cas de besoin.

Il y a des nuances dans l’industrie à cela, les entreprises de technologie de produits sont plus susceptibles de conduire des modèles beaucoup plus flexibles/virtuels, cependant, les industries qui sont lourdes de ventes, les opérations lourdes voudraient que les gens reviennent à des modèles de travail normaux le plus tôt possible. En plus de tout cela, c’est la culture de l’organisation qui guidera les décisions.

Les salariés et les entreprises sont-ils sur la même longueur d’onde quant à ce que sera l’avenir du travail ?

Oui et non. Je ne pense pas qu’il y ait un groupe homogène d’employés en termes de préférence. Il y a une section d’employés qui apprécient le modèle de travail à distance et ses avantages. Ensuite, il y a aussi une section d’employés qui manquent l’interaction physique, les liens sociaux et s’épuisent en raison d’un manque de frontières entre le travail et la vie dans un environnement éloigné. Dans la plupart des cas, c’est la direction qui regarde qui vient, à quelle fréquence ils viennent etc, et la prise de décision n’est pas du tout participative.

Quels sont les facteurs clés que les entreprises prennent en compte lorsqu’elles décident de leurs futures stratégies de travail ?

Je l’examine de plusieurs manières : quel est le degré de collaboration requis pour accomplir le travail ? Pouvez-vous créer une culture cohésive dans une organisation où les gens n’ont pas de relations interpersonnelles ? Êtes-vous d’accord avec la « Grande Démission » et la capacité de remplacer n’est-elle pas un obstacle ? Pouvez-vous gérer les charges de travail des individus à distance ? Est-ce que ce modèle de main-d’œuvre est durable ou cela nuit-il à la capacité de l’organisation à être concurrentielle sur le marché à long terme ?

Il y a eu une forte augmentation des départs/démissions aux États-Unis une fois que les entreprises ont décidé d’ouvrir des bureaux, et on dit que beaucoup d’autres pourraient envisager de démissionner si le retour au bureau est mis en œuvre. Voyez-vous cela se produire également en Inde?

Eh bien, si vous considérez l’informatique en tant que secteur, l’attrition a augmenté en raison d’une augmentation de la demande. Je pense que nous devons être pragmatiques et examiner quelles industries dans India Inc. sont un marché d’acheteurs de talents et un marché de vendeurs de talents. Dans les endroits où la demande dépasse l’offre, vous pouvez voir une partie de cela se produire dans une industrie où les taux de croissance ne seront pas si agressifs.

Quels sont les secteurs en dehors de l’informatique, qui seront les mieux placés pour adopter le modèle de travail hybride en Inde ?

À première vue, une grande partie des BPO, les sociétés de services financiers peuvent devenir hybrides. Je pense que si vous regardez la couche transactionnelle des emplois dans la plupart des organisations, celles qui sont axées sur les règles, nécessitent peu ou pas d’interaction entre les équipes ou l’interaction client à travers India Inc. peut passer à un modèle de travail hybride ou virtuel.

À votre avis, le modèle de travail hybride restera-t-il également en Inde au-delà de 2022 ?

Dépend de notre taux de vaccination, la troisième vague du Covid-19 et a-t-il des effets en cascade dans les vagues suivantes. Par conception, répondre à la question du fonctionnement hybride est délicat. Des organisations pionnières du travail à distance dans le monde ont mené des recherches qui les ont amenées à découvrir que le travail à distance entrave considérablement la manière dont les organisations innovent, collaborent et résolvent les problèmes. Que cela se poursuive ou non au-delà de 2022, je pense, dépendra du temps que nous mettrons à apprendre ces leçons nous-mêmes.

