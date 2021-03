La culture est contagieuse – Communauté Business 2

J’ai récemment été interviewé par Yigal Adato pour son groupe de cerveaux, tous entrepreneurs et propriétaires de prêteurs sur gages. Nous discutions de l’importance de «intégrer» le service client dans la culture.

C’est le travail du leadership de définir la vision du service client, de veiller à ce qu’elle soit communiquée et d’être des modèles de comportement montrant comment les clients et les employés doivent être traités.

De plus, le leadership et la direction doivent défendre la culture. Si une partie de l’équipe n’est pas en phase avec la vision du service client, que ce soit un individu ou un département – ou même une région entière pour les grandes entreprises – ils doivent être coachés et correctement formés. Tout le monde doit aller dans la même direction et fournir un certain niveau de service aux clients internes et externes. Ce n’est pas seulement dans la culture, c’est une philosophie à adopter par tout le monde dans l’organisation.

Et ne pensez pas que les clients ne le remarqueront pas. Elles vont. Et, quand ils parlent à une personne de votre organisation qui n’est pas alignée, savez-vous ce qu’ils pensent? Ils pensent que tout le monde dans l’entreprise est comme cette personne qui ne propose pas l’expérience typique que vous souhaitez que vos clients vivent.

À un moment donné, Yigal a déclaré: «Donc, la culture est contagieuse.»

BOOM! C’est tout! C’est un excellent résumé. Dans les entreprises les mieux gérées, la culture est contagieuse – tant pour les employés que pour les clients. Malheureusement, il est également contagieux dans les entreprises les moins bien gérées.

Il doit être parfaitement clair comment vous définissez le service client et l’expérience dans votre organisation. Chacun doit connaître le rôle qu’il joue dans la mise en œuvre de cette définition. Pour l’intégrer à la culture et pour être contagieux, il doit être introduit lors du processus d’embauche, fortement formé à l’intégration des nouveaux employés, et communiqué et renforcé de manière cohérente sur une base régulière pour la durabilité.

La culture de votre organisation est ce qui définit tout dans votre entreprise. Pensez à certaines des grandes marques reconnaissables et à ce qu’elles vous font ressentir. Est-ce conforme à la façon dont les employés agissent envers les clients et les uns envers les autres? Je me souviens de la première fois que j’ai séjourné dans un Hard Rock Hotel. J’étais ravi de séjourner dans cet hôtel branché, cool et branché. Tout comme les restaurants ont des souvenirs musicaux accrochés aux murs, les hôtels aussi. J’étais fasciné par l’environnement. De la musique rock était diffusée dans tout l’hôtel. Les employés se promenaient, rebondissant au rythme de la musique. Avant longtemps, je le faisais aussi. Oui, leur culture est contagieuse!

C’est simple, mais cela ne veut pas dire que c’est facile. La culture doit être clairement définie. Les employés doivent le comprendre. Ils doivent y être formés. Ils doivent y adhérer. Ils doivent le vivre. Et ils doivent l’aimer. C’est ainsi que vous commencez à créer une culture contagieuse.