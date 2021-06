La culture LEAP essentielle pour les entreprises dans un monde post-COVID

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui évolue rapidement. La façon dont nous travaillerons à l’avenir n’est pas encore claire et évolue continuellement.

Par Vishal Gupta,

COVID-19 a changé notre façon de travailler pour toujours. Cela a conduit à la prochaine grande perturbation – le travail à distance – à laquelle les organisations devront faire face dans un monde post-pandémique. Alors que le travail à domicile était une possibilité pour beaucoup avant que COVID ne nous bloque, il est devenu une réalité avec laquelle nous devrons vivre longtemps. Avec des organisations telles que LinkedIn, Google, TCS et bien d’autres annonçant que le travail à domicile va se poursuivre pendant au moins cette année, il est important que les organisations se préparent à repenser la façon dont elles vont engager et motiver leur personnel dans un environnement de travail hybride. où seules quelques personnes viendront travailler et le reste (une grande partie) travaillera à domicile.

Une étude récente de Microsoft sur 30 000 personnes dans 31 pays a révélé des informations encourageantes et inquiétantes sur le travail à distance. L’effet encourageant est que le talent est partout. Il n’est plus nécessaire que les gens quittent leur ville natale, leurs villes et migrent vers quelques grandes villes pour travailler. Ils peuvent travailler de n’importe où. Cependant, cette façon de travailler a des impacts inquiétants sur la main-d’œuvre. L’étude a révélé qu’environ 67% des personnes interrogées souhaitent passer plus de temps en personne avec les membres de leur équipe, 42% déclarent que leurs employeurs ne les aident pas avec les éléments essentiels du bureau et une personne sur 10 n’a pas de connexion Internet stable. La génération Z (ceux qui débutent dans leur carrière) a du mal et est incapable de faire face à l’isolement qu’apporte le travail à distance, et n’a pas non plus les moyens financiers nécessaires pour créer de bons lieux de travail à la maison. De plus, près de 20 % des répondants au sondage mentionnent que leurs dirigeants ne se soucient pas de leur équilibre travail-vie personnelle, 54 % se sentent surmenés et 39 % se sentent épuisés. Plus alarmant encore, on estime qu’environ 41 % de la main-d’œuvre mondiale est susceptible d’envisager de quitter leur employeur actuel au cours de la prochaine année, la proportion de la génération Z est encore plus élevée (54 %) et environ 46 % prévoient de faire un grand changement ou transition dans leur carrière.

Ces résultats montrent que les organisations doivent adopter une approche réfléchie pour se préparer au monde du travail hybride ou à distance. Les décisions que prennent les dirigeants aujourd’hui auront un impact sur leurs organisations dans les années à venir et un aspect très important de leur travail consiste à définir les bonnes valeurs de la culture de leur organisation. Sur la base de mes recherches avec des organisations du savoir, je pense que les valeurs d’apprentissage (L), de plaisir (E), d’autonomie (A) et de performance (P) seront extrêmement critiques pour permettre aux organisations d’atteindre un LEAP dans leur entreprise dans un post- monde COVID. J’explique brièvement les valeurs et leur signification ci-dessous.

Apprentissage (L): Dans un monde qui évolue si rapidement, les dirigeants doivent veiller à promouvoir un état d’esprit d’apprentissage dans leurs organisations. Les employés doivent non seulement être invités à travailler, mais aussi être encouragés à acquérir de nouvelles compétences, technologies ou même de nouveaux passe-temps. La croissance et le développement continus, tant sur le plan personnel que professionnel, doivent être encouragés. Des « pauses apprentissages » doivent être constituées pour lutter contre l’ennui et l’épuisement que ressentent les salariés au travail.

Plaisir (E) : Lorsque certaines personnes sont au bureau et que d’autres travaillent à domicile, comment créer un lieu de travail agréable et agréable à travailler ? Alors que les organisations décident de promouvoir le travail à distance ou hybride, il est important de concevoir également des espaces, des activités et des événements où les membres de l’équipe peuvent se réunir et créer des liens autour d’autres choses que le travail. Nous sommes tous des animaux sociaux, nous aimons parler, bavarder, discuter d’idées et nous amuser. Les dirigeants devront réfléchir à des moyens de créer des opportunités où les employés pourraient avoir des interactions personnelles dans un monde en ligne (partiellement en ligne) et où ils peuvent apporter et partager tout leur être et pas seulement celui qui se connecte à l’ordinateur pour travailler. Le plaisir va être l’antidote à l’isolement dans le nouveau monde que nous habitons.

Autonomie (A) : La liberté de décider quand ils travailleront, comment ils travailleront et d’où ils travailleront sera extrêmement cruciale si nous souhaitons avoir un lieu de travail inclusif et motivant. Les dirigeants devront être plus empathiques envers les besoins de leurs employés et devront comprendre que le travail à distance n’est pas facile, surtout pour les femmes. Le travail à domicile a ses défis, allant des coupures d’électricité, des mauvaises connexions Internet, à la gestion des enfants, du ménage et du travail de bureau en même temps. Les organisations doivent encourager un équilibre entre les formes de réunion synchrones et asynchrones. Tout n’a pas besoin d’un appel en direct (Zoom, Google meet, etc.) et beaucoup de travail peut être effectué sur des courriers électroniques et des documents partagés de manière asynchrone. Les employés doivent avoir la possibilité de se retirer des réunions qui sont purement informatives et une telle décision ne doit pas être prise comme un indicateur de leur engagement envers le travail ou l’organisation.

Performances (P) : La performance est sacro-sainte et les employés doivent être tenus responsables de produire des résultats et de répondre aux attentes. Cependant, les organisations doivent également s’assurer que les aspects d’apprentissage, de plaisir et d’autonomie de la culture de travail sont soulignés avant que les employés ne soient évalués pour leur performance. Une telle approche conduira à des organisations perçues comme plus inclusives, prévenantes et motivantes dans lesquelles travailler.

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui évolue rapidement. La façon dont nous travaillerons à l’avenir n’est pas encore claire et évolue continuellement. La culture organisationnelle a toujours joué un rôle important dans la libération du potentiel des employés, et ce rôle a été amplifié pendant la pandémie. Les organisations d’aujourd’hui devront adopter le modèle de culture LEAP, car lorsque l’apprentissage, le plaisir et l’autonomie sont présents dans une proportion équilibrée au travail, les employés seront en mesure de faire un « saut » au travail en maximisant leurs efforts de travail et en réalisant leur potentiel dans un environnement de travail hybride.

(L’auteur est professeur agrégé à IIM Ahmedabad. Les opinions exprimées sont les siennes et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

