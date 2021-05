La culture “ réveillée ” fait taire les “ hommes blancs hétérosexuels ” ⋆ 10z viral

Le comédien et animateur de podcast Joe Rogan a dénoncé l’escalade rapide du réveil agressif jeudi pour avoir gâché la bonne comédie et fait taire ceux qui ne correspondent pas aux caractéristiques des groupes favorisés sous le moule progressiste de la victimisation.

Dans son programme avec son collègue comique Joe List, Rogan s’est plaint que la comédie souffre aujourd’hui de l’aversion au risque pour annuler la culture, où des blagues faites il y a dix ans même mettraient fin à sa carrière dans l’environnement actuel.

“Pouvez-vous plus faire un bon film de comédie, ou l’ont-ils rendu si dangereux en termes d’annulation, que les films de comédie ne sont plus quelque chose que vous pouvez faire?” Rogan a déclaré, soulignant comment des films tels que «Superbad» ne survivraient probablement pas en 2021 sans un examen préjudiciable.

«On ne peut jamais être assez réveillé», continua Rogan.

Ça continue. Cela continue à aller de plus en plus loin sur toute la ligne, et si vous arrivez au point où vous capitulez, où vous acceptez toutes ces demandes, cela finira par arriver – les hommes blancs hétérosexuels ne sont pas autorisés à parler. Parce que c’est votre privilège de vous exprimer lorsque d’autres personnes de couleur ont été réduites au silence tout au long de l’histoire.