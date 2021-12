La cupidité des grandes entreprises pharmaceutiques a prolongé la pandémie

Arrêtez-moi si cela vous semble familier.

Cela a été une année difficile, mais je me sentais optimiste pour les vacances. Ma femme et moi venions de programmer nos boosters Covid-19. Mieux encore, nous avions pu faire vacciner notre jeune enfant.

Nous avons imaginé un retour prudent à de simples plaisirs familiaux comme les repas à l’intérieur – et peut-être des jeux dans des centres de jeux intérieurs pendant le long hiver du Midwest. Peut-être que nous testerions même l’appétit de notre enfant pour les voyages en avion et que nous rendions visite à des parents dans différentes parties du pays.

Ensuite, une autre variante de Covid-19. Infections à percées possibles. Interdictions de voyager et dégringolade des marchés boursiers. Et cette sensation familière du tapis arraché.

Nous ne savons pas encore grand-chose sur la variante Omicron. Est-ce qu’il s’éteindra comme les variantes précédentes, ou se répandra-t-il comme Delta ? Quoi qu’il arrive, nous savons une chose : plus il faudra de temps au monde pour se faire vacciner, plus nous verrons de variantes.

Ici aux États-Unis, augmenter les taux de vaccination signifie lutter contre la désinformation, l’apathie et les employeurs qui n’accordent pas de congés de maladie à leurs employés. Mais vacciner le reste du monde signifie lutter contre la cupidité des entreprises.

Dans les pays les plus pauvres, l’accès aux vaccins est limité par les protections par brevet des géants pharmaceutiques comme Pfizer, Modern et Johnson & Johnson. Cela met les vaccins vitaux hors de portée de ce que de nombreux pays peuvent se permettre confortablement.

Omicron a été signalé pour la première fois en Afrique du Sud. Comme mes collègues de l’Institute for Policy Studies l’ont souligné dans leur précieux bulletin d’information Inequality.org, « L’Afrique du Sud avait supplié les gouvernements occidentaux plus tôt cette année de renoncer aux brevets sur les vaccins. Au lieu de cela, l’Afrique du Sud a fini par payer plus du double du prix des doses payées par les pays de l’Union européenne. »

Grâce à de telles hausses de prix, notent-ils, Moderna à elle seule a frappé cinq nouveaux milliardaires. Pendant ce temps, le taux de vaccination en Afrique du Sud oscille à moins de 30 pour cent. Avec des tarifs aussi bas, de nouvelles variantes sont inévitables.

Mais l’Afrique du Sud est relativement chanceuse – moins de 10 pour cent des habitants du continent africain sont complètement vaccinés.

Selon la People’s Vaccine Alliance, les pays riches ont reçu environ 50 fois plus de doses de vaccins que les pays pauvres. Cela signifie que le virus a carte blanche pour se multiplier sur de vastes étendues de la planète. Chaque nouvelle infection augmente la possibilité de nouvelles variantes, y compris certaines qui peuvent s’avérer résistantes aux vaccins existants.

Pour combler ces lacunes, les pays les plus pauvres ont besoin de plus de vaccins – et rapidement.

L’administration Biden a courageusement défié Big Pharma en soutenant une dérogation pour les brevets sur les vaccins. Mais des pays comme l’Allemagne continuent de lui résister, et les partisans insistent sur le fait que les États-Unis ne font pas assez pour se battre pour cela.

Une autre solution consiste simplement à envoyer des doses à l’étranger. L’administration a annoncé en août avoir déjà exporté 110 millions de doses, et elle a récemment promis 500 millions supplémentaires. C’est bien, mais les défenseurs de la santé publique demandent bien plus.

L’équité vaccinale pourrait sauver des millions de vies et éviter des souffrances inutiles. C’est une raison suffisante en soi.

Mais en protégeant les travailleurs du monde entier, cela atténuerait également les ruptures d’approvisionnement mondiales qui contribuent à l’inflation ici et à l’étranger. Et cela contribuerait grandement à garantir que les vaccins existants restent efficaces.

« Vous êtes peut-être complètement vacciné, vous avez peut-être reçu votre rappel, mais vous n’êtes pas si déconnecté de la personne qui vit dans un pays où seulement 2% de la population est vaccinée », prévient le virologue de l’université Emory Boghuma Kabisen Titanji.

Si ces lacunes persistent, « le virus nous rattrapera où que vous soyez ».

Elle a raison. Grâce à une nouvelle variante à l’autre bout du monde, je dois me demander si je peux emmener mon enfant au restaurant sur la route. Mais c’est une leçon de vacances appropriée, d’une certaine manière – plus nous donnons, plus nous recevons. Mieux vaut dire à l’administration de faire une liste.

Cet article a été initialement publié sur OtherWords.

Peter Certo est le directeur éditorial de l’Institute for Policy Studies et rédacteur en chef de OtherWords.org.

LES SUJETS

Effets sur la santé,

Luttes mondiales,

Le pouvoir des entreprises,

Covid-19