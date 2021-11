La cupidité est bonne? Robert Lewandowski du Bayern Munich a évolué après avoir été qualifié de plus égoïste qu’Arjen Robben

Christian Falk de Sport Bild avait beaucoup à dire sur « Bayern Insider » cette semaine alors qu’il racontait des histoires inédites du Bayern Munich.

L’une des anecdotes les plus intéressantes est la conversation que Falk a eue une fois avec un joueur du Bayern Munich à propos de Robert Lewandowski. Ce joueur a dit ceci :

« Vous ne pouvez pas changer Lewandowski. Un joueur m’a dit un jour : « Je pensais qu’Arjen Robben était le joueur le plus égoïste que j’aie jamais vu. » Mais ensuite, Robert Lewandowski est arrivé », a déclaré le joueur anonyme à Falk.

Sport Bild a également noté que « entre-temps, cependant, Lewandowski est devenu un véritable joueur d’équipe ».

C’est très vrai – le Lewandowski moderne est une superstar qui s’intègre dans le cadre de l’équipe qui l’entoure et a essentiellement supprimé les parties « inutiles égoïstes » de son jeu. Chaque attaquant, cependant, doit avoir un certain état d’esprit égocentrique.

Fait intéressant, il y avait toutes les raisons de penser que cette citation remonte au Lewandowski 2018, qui tirait constamment sur ses coéquipiers, levait les yeux au ciel, faisait des gestes et se positionnait apparemment pour un transfert au Real Madrid.

Tout cela est parti (pour la plupart) et Lewandowski est considéré comme l’un des leaders de l’équipe.

Commentaire BFW

Ce sera rapide : les attaquants doivent absolument être un peu égoïstes. C’est inévitable. Vous devez avoir cette motivation, ce désir et cette faim pour atteindre l’objectif d’être vraiment un grand joueur. Les buteurs poursuivent toujours ce prochain but et Lewandowski a trouvé un moyen d’équilibrer cette mentalité en étant davantage un joueur axé sur l’équipe.

En termes simples, ce Lewandowski évolué est encore meilleur que la version précédente.

Maintenant… quant à qui a dit ça à Falk ? Vous pouvez spéculer dans les commentaires.