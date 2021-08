“La cupidité” est de retour dans la crypto alors que le sentiment s’améliore, tout comme les taux de financement et les cibles 0k Bitcoin

Le prix du Bitcoin remonte vers son ATH, déjà au-dessus de 46 000 $ après une augmentation de 59% de la valeur au cours des 20 derniers jours alors que l’industrie joue un long jeu.

Bitcoin progresse lentement, s’échangeant actuellement au-dessus de 46 000 $, visant son prochain objectif à 50 000 $.

Au cours des 20 derniers jours, la principale crypto-monnaie a augmenté d’environ 59% en valeur alors qu’elle se dirige vers son ATH il y a quatre mois, mais est toujours en baisse de 28,6%.

Tout comme BTC, le reste du marché de la cryptographie connaît une tendance à la hausse, l’Ether atteignant 3 250 $. ETH/BTC a également dépassé la ligne de tendance supérieure qui s’est formée au cours des derniers mois. Alors que l’ETH a tendance à surperformer le BTC pendant les périodes de sentiment positif, une possibilité de contrefaçon ne peut pas être entièrement exclue.

Les autres altcoins ont également augmenté de 20% à 40% la semaine dernière. Cependant, c’est AXS qui domine à nouveau le marché, en hausse de 92% la semaine dernière pour atteindre près de 73 $. AXS 22,22% Axie Infinity / USD AXSUSD 67,42 $

14,9822,22 % Volume 5.32 b Changement 14,98 $ Ouvert 67,42 $ Circulation 60,91 m Capitalisation boursière 4,11 b 8 min La « cupidité » est de retour dans la crypto alors que le sentiment s’améliore, tout comme les taux de financement et les cibles Bitcoin de 100 000 $ 5 j Le volume spot est tombé au niveau le plus bas de 2021 ; Les produits dérivés continuent de gagner des parts de marché avec les NFT 1 w Un changement d’élan : Binance cède à la pression réglementaire, la définition du siège social change aussi pour CZ

@axieinfinty est imparable Non seulement la plate-forme de jeu pour gagner a représenté la majorité des ventes hebdomadaires NFT, mais leur jeton natif $ AXS a augmenté de 45,7% au cours des 7 derniers jours. 100% des adresses détenant actuellement #AXS sont en situation de profit.#defi pic.twitter.com/xKtX5CZBls – IntoTheBlock (@intotheblock) 10 août 2021

Au fur et à mesure que l’action des prix prend de l’ampleur à la hausse, les sentiments du marché aussi, qui se retournent après une période de peur prolongée.

L’indice Fear & Greed, qui évolue généralement parallèlement au marché, est maintenant entré dans un état de « cupidité », avec une lecture de 70, se remettant de la « peur extrême » du mois dernier lorsque la lecture était de 25 sur une échelle de 1-100. Mais ce n’est pas trop préoccupant car les lectures sont volatiles.

Bitcoin, cependant, a obtenu une clôture quotidienne au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 jours pour la toute première fois depuis mai, indiquant qu’il est fermement dans une tendance haussière, a noté Delphi Digital. Comme nous l’avons signalé, son indice de force relative (RSI), qui mesure la dynamique du marché, est également devenu positif ces dernières semaines.

Il est intéressant de noter qu’après avoir maintenu des taux de financement swap perpétuels négatifs, le financement a commencé à se redresser dans un contexte de reprise des sentiments. Des taux de financement positifs impliquent un prix perp supérieur au prix de l’indice, ce qui indique que davantage de traders entrent sur des positions longues.

Pourtant, malgré le prix proche de 50 000 $, le taux de financement Bitcoin le plus élevé est de 0,0268% sur OKEx, selon Bybt.

Maintenant que le bitcoin est de retour, les analystes demandent à nouveau des objectifs de prix de 100 000 $. Cela est logique étant donné que Bitcoin est opérationnel depuis quatre semaines consécutives et a son avance de 21 jours la plus rapide depuis février.

“Il y a encore beaucoup de place pour obtenir l’ancien high”, a déclaré Mike McGlone de Bloomberg Intelligence dans une interview. “Et devine quoi? S’il ne fait que suivre Ethereum, il passe à 100 000 $.

Tom Lee de Fundstrat Global Advisors en est un autre qui voit le BTC atteindre 100 000 $ d’ici la fin de 2021. “Avec le passage de Bitcoin au-dessus de ses 200D, nous pensons que Bitcoin va se rallier fortement”, a écrit Lee en fin d’année dans une note.

Le rallye intervient également malgré les nouvelles exigences potentielles en matière de déclaration fiscale, qui sont considérées comme une chose positive dans la communauté crypto. Cependant, une modification des règles de reporting cryptographiques dans le projet de loi sur l’infrastructure a été bloquée et le projet de loi original avec la définition excessive de «courtier» a été adopté au Sénat mardi.

tout mon argument à 30k pour savoir pourquoi c’était le plus bas était parce que les gens qui allaient vendre avaient vendu Je suppose que mon argument pour expliquer pourquoi les événements d’actualité n’ont pas tellement d’importance * est-ce parce que qui va changer son positionnement sur le bitcoin à cause de cela? – loomlock.eth🤠🤠🤠 (@loomdart) 10 août 2021

Alors que l’interdiction de la Chine a montré la résilience de l’ensemble du réseau, le débat sur la réglementation aux États-Unis montre à quel point la communauté et l’industrie de la cryptographie sont importantes et efficaces à Washington.

“Cela revient en force”, a déclaré Meltem Demirors, directeur de la stratégie du gestionnaire d’actifs cryptographiques CoinShares, dans une interview. Malgré un nouvel examen réglementaire, « de nombreux investisseurs perçoivent cela comme une nouvelle positive et un catalyseur positif, car cela lève une grande partie de la confusion ou une partie de l’incertitude. Et je pense que ce qui est également démontré, c’est que la communauté crypto n’est plus un coin ésotérique de la finance. »

Des sentiments similaires sont partagés par Emilie Choi, présidente et directrice de l’exploitation de Coinbase, qui a déclaré que « c’est en fait une chose très positive. Ce n’est plus une chose marginale, la crypto est finalement entrée dans le courant dominant ici. C’était un revers, il n’y a aucun doute là-dessus pour la semaine dernière, mais nous jouons le long match ici.

