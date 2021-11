La cupidité est-elle la raison pour laquelle nous sommes dans la ligne de mire d’Omicron ?

— extrait du rapport Hartmann

Comme la variante Omicron nous met dans sa ligne de mire, l’Amérique est toujours aux prises avec un système d’assurance-maladie et de soins de santé prédateur qui est à peine à la hauteur de la tâche de répondre aux besoins de notre nation. Cette nouvelle variante aurait émergé d’Afrique du Sud, qui suppliait en vain l’OMC depuis 14 mois d’une « dérogation ADPIC » pour lui permettre de fabriquer le vaccin Covid… ce qui aurait pu empêcher cette variante d’évoluer.

Et tout cela à cause de la cupidité.

La chose la plus brillante et la plus diabolique que Ronald Reagan et Milton Friedman ont accomplie au siècle dernier a été de convaincre les Américains que la cupidité n’était plus l’un des sept péchés capitaux, mais qu’elle était plutôt un « bien essentiel » qui devrait être à la fois célébré et récompensé.

Conséquence directe de notre expérience de 40 ans avec « la cupidité c’est bien » (alias néolibéralisme/reaganisme), l’Amérique a le taux de mortalité Covid le plus élevé du monde développé, notre démocratie est en lambeaux et les milices armées du «pouvoir blanc» sont fièrement terroriser les acheteurs de Noël.

Les Nations Unies ont documenté que nous avons le plus de pauvres et de sans-abri et, en même temps, le plus de milliardaires dans le monde développé.

La cupidité tue littéralement l’Amérique et les Américains, et seul un retour à nos « valeurs traditionnelles » pré-Reagan qui découragent ou même punissent la cupidité sauvera ce pays.

Ce n’est pas une idée nouvelle ou radicale.

Pendant deux mille ans dans le christianisme et bien plus longtemps dans le judaïsme et d’autres religions plus anciennes, la cupidité était considérée comme le pire de tous les « péchés capitaux ». Jésus lui-même a crié à la cupidité dans Luc 12 :15, disant à ses disciples : « Attention ! Soyez sur vos gardes contre toutes sortes de cupidité; la vie ne consiste pas en une abondance de biens.

Avant Reagan, les Américains comprenaient que la cupidité était un mal fondamental et corrosif pour la société :

* C’est pourquoi nous avions une tranche d’imposition supérieure de 91% pour restreindre le comportement des plus gourmands d’entre nous.

* C’est pourquoi nous avons autrefois appliqué des lois contre les monopoles pour restreindre les comportements cupides des entreprises.

* C’est pourquoi nous nous vantions autrefois d’être la nation avec la classe moyenne la plus nombreuse et la plus prospère que le monde ait jamais vue au lieu d’être, comme trop d’autres pays, des oligarchies ou des royaumes où toute la richesse était concentrée au sommet.

Nous avons également réalisé que les personnes dépassées par la cupidité sont des malades mentaux. C’est pourquoi nous regardions avec pitié des gens dont la personnalité était tellement déformée par la cupidité que nous les appelions des « accapareurs », qu’ils remplissaient des appartements avec de vieux journaux ou, comme Howard Hughes et les frères Hunt, remplissaient leurs comptes bancaires de centaines de millions de dollars comme ils sont descendus dans un enfer psychologique personnel.

Saint Thomas d’Aquin, dans son Somme théologique, appelle la cupidité l’un des deux seuls « péchés capitaux » parce que pratiquement tous les autres péchés en dérivent. « Il semblerait qu’aucun autre péché particulier à part l’orgueil et l’avarice [greed] devrait être appelé ‘capital’… celui dont découlent d’autres péchés… »

Comme Paul vieillissant l’a écrit à son jeune disciple Timothée : «[T]hé qui sera riche tombez dans la tentation et un piège, et dans de nombreuses convoitises insensées et blessantes, qui noient les hommes dans la destruction et la perdition. Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux… » Au Ve siècle, saint Augustin écrivait dans Cité de Dieu : « L’avidité n’est pas un défaut de l’or qu’on désire, mais de l’homme qui l’aime perversement… »

Reagan et Friedman (et Ayn Rand), cependant, pensaient que précisément car la cupidité était un moteur de comportement tellement électrisant et puissant qu’elle pouvait être canalisée vers un bien social. En fait, il devrait être célébré et amplifié dans la société ! Si seulement tout le monde agissait avec une cupidité maximale, ils nous ont promis que les gens riches soutenaient leur travail, cela orienterait la société dans une direction plus riche mais plus « réussie ».

C’était bien sûr un mensonge. La cupidité ne nourrit pas un bébé quand elle pleure ; la cupidité ne protège pas les maisons du feu ou du crime ; la cupidité ne loge pas les sans-abri ou ne guérit pas les malades ; la cupidité ne s’est pas occupée du Samaritain blessé [foreigner] au bord de la route.

La cupidité ne rapproche pas les gens : au contraire, elle déchire les sociétés, c’est pourquoi elle a été fermement condamnée d’avant l’époque à Aristote (qui nous avait prévenu que « la cupidité n’a pas de frontières ») jusqu’à aujourd’hui.

Quarante ans d’expérience néolibérale de Reagan ont prouvé qu’une cupidité effrénée nous apporte des réductions d’impôts massives pour les riches morbides ; crée un sans-abrisme généralisé ; envoie des emplois à l’étranger ; écrase à plusieurs reprises notre économie et oblige les politiciens à renflouer les banquiers milliardaires avides ; exploite les travailleurs; et empoisonne aujourd’hui l’atmosphère et les océans de notre planète d’une manière qui pourrait finalement mettre fin à la civilisation humaine, voire à la vie la plus complexe sur Terre.

Dans son « discours d’adieu », a déclaré le président Dwight Eisenhower : « Alors que nous examinons l’avenir de notre société, nous, vous et moi et notre gouvernement devons éviter l’impulsion de ne vivre que pour aujourd’hui, pillant pour notre propre aisance et commodité les précieuses ressources de demain. Nous ne pouvons hypothéquer les biens matériels de nos petits-enfants sans risquer la perte, également, de leur héritage politique et spirituel.

« Mais la cupidité est le moteur de l’économie ! » disent les néolibéraux ; « Sans ça, personne ne ferait rien. » Comme le personnage de Michael Douglas, Gordon Gekko, l’a dit dans le film Wall Street : « La cupidité, faute d’un meilleur mot, est bonne. »

En cela, ils ont terriblement, tragiquement, pathologiquement et même spirituellement tort.

* Les gens ne vont pas travailler tous les jours parce qu’ils sont gourmands : ils le font pour s’occuper de leur famille.

* La plupart des entrepreneurs ne créent pas d’entreprise parce qu’ils sont avides : ils essaient de créer une entreprise qui peut contribuer à la société tout en subvenant aux besoins de leur famille.

* Nous n’achetons pas de choses parce que nous sommes gourmands : nous achetons des choses pour répondre à des besoins ou augmenter le confort pour nous-mêmes et nos enfants.

Jusqu’à ce que le GOP adopte la cupidité comme une vertu primordiale dans les années 1980, les gens ne se lancent pas en politique parce qu’ils sont cupides : nos politiciens les plus aimés [Washington, Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, Jack and Robert Kennedy, Jimmy Carter], au lieu de cela, ont souffert financièrement en renonçant à d’autres opportunités de service public; la plupart ont quitté leurs fonctions plus pauvres qu’ils n’y sont entrés.

Aujourd’hui, cependant, notre politique a été presque entièrement corrompue par la cupidité : depuis que cinq « conservateurs » épris de cupidité à la Cour suprême des États-Unis ont légalisé la corruption politique par les entreprises et les milliardaires dans leur Citoyens Unis décision, il est presque impossible pour les « bons » politiciens d’adopter une législation qui restreint la cupidité des grandes sociétés pharmaceutiques, pétrolières, des grandes banques, des grandes technologies ou des grands milliardaires.

Chaque problème, du changement climatique à l’échec de la réponse de Trump à Covid au fait que la majorité des familles américaines vivent au jour le jour, revient à la cupidité.

La cupidité est le poison essentiel contre lequel les penseurs religieux et politiques nous ont mis en garde depuis des milliers d’années, mais l’ensemble du Parti républicain et une petite mais puissante faction de « résolveurs de problèmes d’entreprise » au sein du Parti démocrate continuent de l’adopter comme un bien social.

Nous avons déjà partagé des histoires et des médias qui ont célébré ceux qui ont repoussé ou récupéré de la cupidité, de Dickens chant de Noël au Dr Seuss’ Grincheux à Jimmy Stewart dans C’est une vie magnifique: pour retrouver notre boussole morale, nous devons à nouveau célébrer la communauté, l’amour et l’altruisme.

Si nous voulons redevenir une grande nation, l’Amérique doit répudier la cupidité et une fois de plus enseigner à nos enfants que c’est un signe de maladie mentale et, lorsqu’il est présenté dans un contexte religieux, le pire des sept péchés capitaux.

