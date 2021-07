La curieuse façon dont la Malaisie lutte contre l’extraction illégale de crypto-monnaie

in

19/07/2021 à 09:11 CEST

Dans une ville du Sarawak, en Malaisie, les autorités se sont débarrassées de 1 069 plates-formes minières à la fois en les écrasant avec un rouleau compresseur.. Selon la publication malaisienne Dayak Daily, les ordinateurs miniers ont été confisqués lors de six raids effectués entre février et avril de cette année. Sarawak Energy Berhad, la compagnie d’électricité de la province de Malaisie, accuse les exploitants miniers de voler de l’électricité pour leurs activités. Les opérateurs auraient détourné 1,2 million d’euros d’électricité.

Les personnes qui souhaitent exploiter sérieusement des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum utilisent des ordinateurs spécialement conçus, et le processus consomme généralement beaucoup d’électricité car ils utilisent du matériel très avancé et consomment traditionnellement beaucoup d’électricité, provoquant il n’est pratiquement pas rentable de payer pour l’électricité, c’est pourquoi ils sont branchés illégalement sur le réseau électrique.

Le chef de la police de la ville de Malaisie, Hakemal Hawari, a déclaré au Dayak Daily que le vol d’électricité pour les opérations minières était si répandu cette année que trois maisons ont été incendiées à cause de branchements électriques illégaux.