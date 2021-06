La curieuse histoire du Thermomix : du mixeur pour soupes épaisses au robot culinaire le plus vendu au monde | Vie

Il n’est pas très courant qu’une nouvelle invention conserve son avance pendant des décennies. Le plus courant est que lorsqu’un produit a du succès, des copies ou des variantes apparaissent, et l’idée originale finit par être dépassée par ses imitateurs. Il n’en a pas été ainsi avec le populaire Thermomix, le robot de cuisine le plus vendu depuis 60 ans.

Vorwerk, l’entreprise qui l’a inventé et commercialisé, a plus d’un siècle et son histoire est pleine de tragédies, de réalisations incroyables et d’une manière particulière de commercialiser ses produits.

Comment le Thermomix a-t-il été inventé ? Combien y a-t-il de modèles ? Pourquoi personne n’a pu le surmonter ? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions.

Thermomix Il vient du mot grec Thermo, qui signifie chauffer, et du mot anglais Mix, qui signifie mélanger. Un choix parfait, car Thermomix est essentiellement un robot culinaire qui mélange et chauffe ou cuit les aliments.

La première version est apparue en 1961, bien que le vrai Thermomix, avec la fonction de cuire les aliments qui le définissent, n’ait été commercialisé qu’en 1971. C’est pourquoi cette année il a 60 ou 50 ans, selon que l’on prend un modèle ou un autre comme référence, comme on vont voir.

La curieuse histoire du Thermomix

Les origines de Vorwerk, marquées par la tragédie

L’entreprise Barmer Teppichfabrik Vorwerk & Co a été fondée par les frères Carl et Adolf Vorwerk, à Wuppertal (Allemagne, en 1883. Adolf est parti la même année, de sorte que l’entreprise a été laissée en charge de Carl Vorwerk.

Au début, il se consacrait à vendent des tapis, des tissus d’ameublement et les métiers à tisser mêmes avec lesquels les tissus ont été fabriqués.

Malheureusement, la tragédie frappa bientôt la famille Vorwerk. Le fondateur, Carl Vorwerk est décédé en 1907, à l’âge de 60 ans. Son successeur aurait dû être son fils, mais il est décédé en 1904 alors qu’il n’avait que 26 ans. L’entreprise passa donc entre les mains du gendre de Carl, August Mittelsten Scheid. La société a été dirigée par ses héritiers jusqu’en 1972, lorsque les présidents ont commencé à être élus sur leurs mérites.

Vorwerk a continué à fabriquer des tapis jusqu’à la Première Guerre mondiale, quand il a dû se consacrer à la fabrication de mitrailleuses. Dans les guerres, il est courant que les États recrutent des entreprises technologiques pour fabriquer des armes. IBM, par exemple, a fabriqué des fusils pendant la Seconde Guerre mondiale, et le fabricant d’appareils photo Kodak, des grenades à main.

Après la guerre, l’entreprise diversifie son catalogue, continuer à fabriquer des moteurs et des pièces pour gramophones, le prédécesseur de la platine.

Aspirateurs Kobold

Avec la popularisation de la radio, les ventes de gramophones s’effondrent. L’entreprise était en difficulté, mais l’ingénieur Engelbert Gorissen eut une idée géniale : en 1930 modifié un moteur de gramophone pour créer un aspirateur.

Ainsi est né la gamme de produits Kobold, composé d’aspirateurs et de robots de nettoyage, qui est encore commercialisé aujourd’hui.

Un demi-million d’agents commerciaux

L’aspirateur Vorwerk était un produit très prometteur, mais il avait un problème : les gens ne savaient pas qu’il y avait une machine pour nettoyer les sols de la maison.

Werner Mittelsten Scheid, l’un des descendants de Carl Vorwerk, a proposé embaucher des agents commerciaux pour aller de maison en maison expliquer à quoi sert un aspirateur. C’est ainsi que Vorwerk est devenu une entreprise de vente directe, son cachet d’identité à partir de ce moment.

Le Thermomix, comme les autres produits de la société, Non vendu en magasin. Ils ne sont vendus que par des agents commerciaux, pour la plupart des travailleurs indépendants (ils n’appartiennent pas à l’entreprise, qui travaillent à la commission. Ils vont dans les maisons pour manifester aux clients.

Actuellement, l’entreprise compte environ 12 000 collaborateurs et plus de 500 000 agents commerciaux, dans 70 pays. Cependant, la plupart d’entre eux se consacrent à la vente des produits cosmétiques d’une autre de leurs entreprises, JAFRA. Environ 30 000 agents sont dédiés à la vente de Thermomix. En Espagne, il y en a environ 8.000.

Le mélangeur à soupe épaisse

Nous étions restés au milieu des années 50, avec Vorwerk dédié à la vente de tapis, tissus d’ameublement et aspirateurs.

À la recherche d’un moyen de diversifier ses produits, elle commercialise en 1961 un mélangeur de soupe épais appelé VKM5. Ce mélangeur peut remuer, pétrir, hacher, râper, mélanger, moudre et presser. Puis il a lancé un modèle plus avancé appelé MV 10.

Il a eu beaucoup de succès en France, un pays connu pour son goût pour les soupes froides. C’est précisément là, en 1970, que le directeur général de Vorwerk France a eu l’idée de ajouter un scellant pour que le mélangeur, en plus de mélanger, puisse cuire les aliments lui-même. Un tout-en-un qui rendrait la vie plus confortable dans la cuisine.

En 1971, le premier vrai Thermomix est commercialisé, bien qu’il ne s’appelle pas encore ainsi. Son nom était VM 2000, et créé en France, en Espagne et en Italie. Aujourd’hui 75% des Thermomix sont fabriqués en France, et 25% en Allemagne.

Le terme Thermomix n’a commencé à être utilisé qu’avec le modèle TM 3300, en 1982. Au Portugal et en Italie, il est commercialisé sous le nom de Bimby.

C’est pourquoi nous avons dit dans l’introduction que Thermomix a 50 ou 60 ans, selon ce que chacun considère comme le premier Thermomix. Pour beaucoup il s’agit du blender VKM5, commercialisé en 1961, mais d’autres pensent que l’original était le VM 2000 (1971), car c’était le premier capable de cuire des aliments.

60 ans, 10 modèles

De 1961 à nos jours, 10 modèles ont été commercialisés:

VKM5 (1961) VM 10 (60s) VM 2000 (1971) VM 2200 (1977) TM 3000 (1980) Thermomix TM 3300 (1982) Thermomix TM 21 (1996) Thermomix TM 31 (2004) Thermomix TM 5 (2014) Thermomix TM 6 (2019)

Le robot le plus ancien était le robot Thermomix TM 3300, qui était sur le marché depuis 14 ans, jusqu’à son remplacement par le Thermomix TM 21.

Nous allons voir quelques points saillants des principaux modèles.

VKM 5 (1961) et VM 10 (années 1960)

Les deux premiers modèles, commercialisés en 1960, ils étaient essentiellement un mélangeur / mélangeur. Ils pouvaient remuer, pétrir, hacher, râper, mélanger, moudre et presser. Mais ils ne chauffaient ni ne cuisinaient.

VM 2000 (1971)

C’est, objectivement, le premier Thermomix complet, puisque le VM 2000 était le premier modèle qui pouvait chauffer et cuire les aliments.

Comme on le voit, il s’agit essentiellement un mélangeur avec un radiateur/poêle en dessous. Les commandes sont réduites à deux roues. Nous supposons que l’un est destiné au mélangeur et l’autre à la régulation de la chaleur.

Thermomix TM 3300 (1982)

Nous incluons ce modèle à titre de référence, car nous n’avons pas beaucoup de données.

Se démarque parce que est le premier à s’appeler Thermomix. Nous voyons comment les roues ont été déplacées sur le côté, avec trois commandes différentes : minuterie, température et vitesse du mélangeur.

Thermomix TM 31 (2004)

Ce modèle c’était 10 ans sur le marché. Dans un espace à peine plus qu’une feuille de papier, vous pouvez préparer toutes sortes de recettes, sans aucun autre ustensiles.

C’est le premier modèle à remplacer les boutons poussoirs rotatifs par boutons qui sont pressés, et qui vous permettent de contrôler beaucoup plus de fonctions.

Comme tous les modèles précédents, il fonctionnait entièrement manuellement, en appuyant sur des boutons. Les recettes guidées n’existaient pas.

Thermomix M5 (2014)

Il a été le premier à inclure un petit ordinateur et un écran tactile afin que l’utilisateur puisse suivre la recette pas à pas.

Grâce à un module WiFi en option, vous pouvez vous connecter à Internet pour recevoir de nouvelles recettes (par abonnement) et mettre à jour les fonctions.

En outre augmenté la température maximale de cuisson de 100 à 120 degrés Celsius.

Thermomix TM 6 (2019)

Dans le dernier modèle publié par Vorwerk. Lance de nouvelles fonctionnalités, comme le mode tant attendu de cuisson lente, fermentation et sous vide.

Cela a aussi un plus grand verre, 2,2 litres contre 2 litres des modèles précédents.

Il a un prix de 1 259 euros.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre analyse sur cette carte.

Nous avons testé le robot culinaire Thermomix TM6, l’appareil le plus vendu dans sa région qui ne cesse d’étonner par sa facilité d’utilisation et ses performances. Nous analysons les avantages et les inconvénients, ainsi que ceux qui pourraient être intéressés à l’avoir dans leur cuisine.

Un groupe d’entreprises très performant

Actuellement Vorwerk est un groupe d’entreprises composé de 27 sociétés.

En plus des divisions Kobold et Thermomix, elle a le groupe de cosmétiques Jafra Cosmetics, la marque d’électroménager Lux opérant principalement en Asie, la marque de tapis Vorwerk Carpets, le service de vente InDirect, les services financiers du groupe Akf et quelques autres.

Espagne, marché de référence

Curieusement, et bien qu’il s’agisse d’un produit cher pour le salaire moyen en Espagne, notre pays est le troisième marché Thermomix au monde, après la France et l’Allemagne.

En Espagne, environ 200 000 Thermomix sont vendus par an, et on estime que plus de trois millions ont déjà été vendus, tous modèles confondus.

Pourquoi le Thermomix réussit-il ?

Nous avons vu l’évolution du Thermomix, mais cela n’explique pas son énorme succès, avec plus de 10 millions de robots vendus. Ni pourquoi est-il toujours numéro 1, maintenant qu’il existe des dizaines de copieurs.

La raison est une somme de causes.

Cuisine experte pour les débutants

La première clé du succès de Thermomix est la combinaison parfaite de préparation de recettes et de cuisson. Il a des dizaines de fonctions (pétrir, hacher, caraméliser, hacher, etc.), et, en même temps, différents types de cuisson.

En suivant la recette pas à pas, même un novice en cuisine peut préparer des plats assez élaborés, et de grande qualité, d’une manière très simple.

Cela permet également de gagner du temps sur le lavage et le nettoyage, car vous n’avez pas besoin d’utiliser de casseroles ou de casseroles supplémentaires.

Vente directe

Les agents commerciaux sont la pierre angulaire de Thermomix et une partie importante de son succès. Ils sont plus convaincants qu’une publicité télévisée ou un site Web. Il est montré que Les présentations en direct, même au domicile du client, aident à vendre les produits.

1 000 personnes ajoutant des améliorations

Il y a une raison pour laquelle seulement 10 modèles ont été commercialisés en 60 ans : Vorwerk passe des années à le rechercher.

Plus de 120 ingénieurs et 800 chefs ils conçoivent des améliorations des fonctions et adaptent les recettes pour fonctionner avec le Thermomix.

Tout est pensé dans les moindres détails.

50 000 recettes

Aussi important que le robot lui-même, c’est qu’il existe des recettes adaptées pour pouvoir les préparer avec. Vorwerk a passé des années à travailler avec des centaines de chefs du monde entier, y compris les chefs les plus prestigieux, pour adapter plus de 50 000 recettes de toutes sortes: soupes, ragoûts, pâtes, gâteaux, sucreries, etc.

C’est vrai que maintenant il faut payer un abonnement pour avoir accès à toutes les recettes (il y en a environ 400 gratuites), mais on ne peut nier l’énorme effort qui se cache derrière.

Une communauté très active

C’est l’autre pilier du Thermomix : magazines, sites web, blogs, forums… Les utilisateurs échangent des recettes, des expériences, des astuces, et grâce au bouche à oreille ils attirent de nouveaux clients.

Toutes ces touches font du Thermomix le robot de cuisine le plus utilisé, et le plus populaire. Ce n’est pas un produit bon marché, mais il vous aide certainement à manger mieux et plus varié, tout en réduisant le temps que vous passez en cuisine.