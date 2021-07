la curieuse initiative commerciale d’économie circulaire

10/07/2021 à 15h30 CEST

« Avant d’être une table, j’étais une bouteille & rdquor;. Recycler les contenants en plastique pour fabriquer des tables, des chaises et des bancs. C’est l’objectif de l’initiative d’économie circulaire promue par la compagnie maritime Baleària, l’une des principales entreprises espagnoles de transport maritime de passagers, et la société galicienne d’eau minérale Cabreiroá.

Les deux entreprises ont déjà recyclé plus de 7 000 kilogrammes de plastique pour créer des tables, des chaises et des bancs. destinés aux terrasses extérieures de certains navires de la compagnie maritime, comme le « Abel Matutes & rdquor; et plus récemment le « Martín i Soler & rdquor ;, qui navigue également au gaz naturel, un carburant plus propre.

L’utilisation de ce matériau recyclé à l’aspect bois est prêt à résister à 30 ans, et a également permis d’arrêter d’émettre 13 700 kilos de CO2, selon les données d’Ecoembes.

La société Hijos de Rivera, propriétaire de la marque Cabreiroá, fournit à Baleària des bouteilles d’eau à consommer à bord. Une fois les contenants utilisés, un fournisseur spécialisé les recycle et les transforme en mobilier.

Baleària et Cabreiroá ont promu cette initiative conjointe d’économie circulaire en partageant des valeurs communes dans leur engagement en faveur du développement durable. Les deux cabinets sont devenus un axe fondamental de leur stratégie, se plaçant à l’avant-garde de leurs secteurs respectifs pour leur efforts pour être plus éco-efficace et générer un impact positif sur son environnement.

Ce projet est un exemple de collaboration entre deux marques engagées qui ont uni leurs forces pour franchir une étape importante en termes de circularité et de conscience environnementale.

Hipólito Rodríguez, directeur des services à bord de la compagnie maritime Denia, explique : « L’expérience initiale avec le ferry ‘Abel Matutes’ nous a encouragés à l’étendre à d’autres navires, car il correspond très bien à nos valeurs et à notre engagement envers l’environnement & rdquor; .

Emiliano Barelli, directeur industriel des eaux et de la durabilité environnementale de Hijos de Rivera SAU, souligne que « des concepts d’écoconception sont utilisés pour le développement de l’emballage de nos produits, ce qui nous a permis de recycler et de réutiliser leurs matériaux de manière circulaire dans ce initiative entre Baleària et Cabreiroá & rdquor ;.

Un nouveau modèle économique plus durable

La source de Cabreiroá a mis en place depuis des années un nouveau modèle d’entreprise plus durable et responsable. Pour ce faire, elle a progressivement transformé son organisation vers l’économie circulaire. Elle l’a fait en concentrant tous ses efforts sur la recherche des meilleurs outils pour gagner en efficacité, améliorer la circularité de ses emballages et réduire l’empreinte environnementale de son activité.

Son projet « Origine & rdquor; est un engagement ferme envers la durabilité qui réaffirme l’orientation de votre entreprise vers l’objectif de générer un impact positif sur son environnement avec des mesures telles que la neutralité carbone de ses installations.

Aussi avec votre engagement que 100% des emballages de Cabreiroá seront des emballages écologiques avant la fin de l’année, se positionnant comme la marque avec la plus grande variété de formats durables et circulaires du marché.

En outre, la société galicienne a annoncé des accords importants avec des ONG environnementales renommées telles que SEO Birdlife et WWF dans le domaine de l’assainissement de l’environnement naturel et du reboisement.

Baleària est leader dans le transport de passagers, de véhicules et de marchandises en liaison avec les îles Baléares. C’est aussi la seule compagnie maritime qui a des routes inter-îles sur les quatre îles de l’archipel.

La société opère également dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla et relie les îles Canaries à la péninsule. A l’international, elle offre des services en Afrique du Nord (Maroc et Algérie) et relie les Etats-Unis aux Bahamas.

Responsabilité sociale et rentabilité économique

L’engagement de Baleària en faveur de l’énergie propre et de l’économie circulaire répond à des critères de responsabilité sociale et de rentabilité économique. Ainsi, la compagnie maritime, pionnière dans l’utilisation du gaz naturel, œuvre pour atteindre l’objectif de zéro émission grâce à des projets d’énergies renouvelables, comme l’hydrogène et le gaz renouvelable.

La compagnie maritime a un plan d’investissement de 380 millions d’euros dans une flotte de neuf ferries de gaz naturel, un carburant qui réduit les émissions dans l’atmosphère.

Selon un rapport de Greenpeace, la production croissante de plastiques et leur utilisation menacent de polluer tous les coins de la planète, notamment les mers, destination finale de nombre d’entre eux, où ils nuisent gravement à la santé des écosystèmes aquatiques et à la survie des espèces. qui les font peupler.

Ils peuvent être trouvés sur les plages, les rochers, flottant dans l’eau et même dans les zones les plus profondes. De l’Arctique à l’Antarctique, dans des zones peuplées et sur des îles inhabitées. Chaque année, les mers et les océans reçoivent jusqu’à 12 millions de tonnes de déchets.

La situation mondiale est dramatique, d’autant plus que la production de plastique continue d’augmenter, atteignant 380 millions de tonnes dans le monde en 2015.

Le plastique, ennemi numéro un des mers et des océans

Ces quantités, sa dispersion facile et son processus de dégradation lent font du plastique l’ennemi numéro un des mers et des océans. Son utilisation pose un problème lié aux modes de consommation, puisque la plupart sont utilisés pour des emballages à usage unique. L’Espagne est le cinquième producteur de plastique de l’UE.

Particulièrement nocifs sont les microplastiques, fragments de moins de 5 millimètres, qui peuvent provenir de la casse de gros morceaux ou ont été fabriqués directement de cette manière, comme c’est le cas des microsphères présentes dans les produits d’hygiène et de nettoyage tels que les gommages, les dentifrices ou les détergents. .

On estime que chaque bouteille de 100 millilitres peut contenir entre 130 000 et 2,8 millions de ces minuscules billes de plastique qui arrivent à la mer par les égouts, car leur petite taille fait qu’elles ne sont pas piégées par les filtres des stations d’épuration.

Des études récentes ont observé que les animaux marins ingèrent ces microplastiques, ce qui provoque des blocages gastro-intestinaux et des altérations de leurs modes d’alimentation et de reproduction. Mais le problème ne s’arrête pas là : il est prouvé qu’ils sont transférés le long de la chaîne alimentaire et atteignent l’homme.

Et il y a encore plus, car les microplastiques et les macroplastiques ont d’énormes impacts économiques et sociaux. Les ordures accumulées sur les plages affectent directement un secteur touristique dépendant de la bonne santé du littoral et du milieu marin, tandis que les travaux de nettoyage nécessaires entraînent d’énormes dépenses d’argent public.

Rapport de Greenpeace sur les plastiques : https://es.greenpeace.org/es/trabagamos-en/consumismo/plasticos/

