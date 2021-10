La curieuse nouveauté que WhatsApp inclut dans sa nouvelle version bêta

17/10/2021 à 13:01 CEST

Après l’avènement des sauvegardes de chat cryptées, WhatsApp s’est maintenant concentré sur la taille des sauvegardes d’appareils selon la dernière mise à jour bêta pour Android. Pour le moment, la taille de la sauvegarde du chat WhatsApp Il peut vraiment monter en flèche si vous utilisez le service depuis longtemps et que vous avez des années et des années de contenu de discussion ou d’images et de documents inactifs qui encombrent l’espace de votre appareil.

L’expert du code source de WhatsApp WABetaInfo a découvert que des travaux sont en cours pour fournir des contrôles plus précis sur les données prises en charge avec une estimation de la taille totale qui est également incluse dans l’approximation. Il semble qu’il sera possible de basculer si certains fichiers ou types de fichiers sont enregistrés localement ou téléchargés sur le cloud.

Pour les utilisateurs d’Android, c’est un gros avantage, puisque WABetaInfo suppose que Google pourrait bientôt limiter les sauvegardes de chat WhatsApp enregistrées sur votre compte Google. Ils indiquent que la société pourrait être configurée pour définir une limite de 2 Go sur les sauvegardes WhatsApp à l’avenir. Ce changement aurait du sens étant donné que Le stockage illimité de Google Photos a également été supprimé plus tôt cette année.