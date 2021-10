La curieuse raison pour laquelle vous devriez emporter une balle de tennis avec vous lorsque vous voyagez | La vie

Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en train, pensez à emporter une balle de tennis dans votre bagage à main. Il a une utilité insoupçonnée qui rendra le voyage beaucoup plus confortable et supportable.

La prochaine fois que vous partirez en voyage, n’oubliez pas d’ajouter une balle de tennis à la liste des choses essentielles que vous devez emporter dans votre bagage à main.

A priori cela peut sembler un objet étrange à transporter dans votre sac ou votre sac à dos, mais quand on sait à quel point cela peut vous aider vous vous demandez sûrement pourquoi il vous a fallu si longtemps pour découvrir son utilité secrète.

Mais à quoi sert cette mystérieuse utilité ? Au cas où vous ne le sauriez pas, une balle de tennis est un objet parfait pour masser le corps facilement et avec peu d’effort.

Cela fait le compagnon idéal pour soulager l’inconfort et les tensions lors de voyages en avion, en voiture ou en train, surtout à long terme sans possibilité de s’arrêter pour se dégourdir les jambes souvent.

Pas besoin d’être un expert pour s’offrir un massage aux balles de tennis. Il suffit de le faire rouler en appliquant une petite pression sur vos jambes, vos bras, votre dos ou vos cervicales, et cela stimulera votre circulation sanguine et soulagera les tensions musculaires.

Vous pouvez appliquer le massage dans toutes les zones dans lesquelles vous ressentez une gêne, bien qu’il y ait certaines zones sur lesquelles vous devez mettre un accent particulier. Les parties du corps qui nécessitent le plus d’attention sont chevilles, poignets, cuisses, jambes (surtout les mollets), haut du dos et épaules.

Dormir dans un avion est compliqué : les gens, le bruit et l’inconfort des sièges sont des obstacles qui rendent impossible la sieste. Voici quelques conseils pour dormir sur les longs vols.

Les avantages de l’auto-massage avec une balle de tennis sont que Ils sont simples à réaliser et tout le monde peut les appliquer. Comme c’est un objet compact et léger, il se transporte facilement dans un bagage à main, et nul besoin d’être un expert pour activer la circulation et soulager les muscles avec une balle de tennis.

Cependant, pour de meilleurs résultats, vous pouvez consulter un physiothérapeute. Ce spécialiste vous expliquera les techniques les plus appropriées pour soulager les tensions et les douleurs dans différentes parties du corps. Sur YouTube, vous trouverez également d’innombrables tutoriels qui peuvent vous aider.