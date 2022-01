La curieuse raison pour laquelle vous ne verrez jamais James Bond avec un iPhone | Vie

Il y a plusieurs raisons logiques pour lesquelles James Bond n’utilise pas d’iPhone lors de ses missions.

Vous avez probablement déjà vu quelques films 007 au cinéma, à la télévision ou sur votre service d’abonnement, et il est clair que c’est une licence intemporelle, avec des sorties de films régulières qui accrochent la communauté.

Cet agent secret conduit toujours les meilleurs véhicules, porte les meilleurs costumes et utilise également les meilleurs appareils technologiques tels que les téléphones portables.

Cependant, même si l’iPhone est l’un des téléphones mobiles les plus vendus au monde, vous n’avez probablement jamais vu le bon vieux James Bond utiliser un téléphone Apple, et apparemment tout a une explication.

Et c’est que si l’on regarde, de Casino Royal En 2006, on a vu James Bond utiliser des appareils technologiques Sony, chose assez logique étant donné que c’est Sony lui-même qui distribue les films.

Mais les choses ont changé dans la dernière version de No Time to Die, où notre agent secret préféré réalise la plupart de ses expérimentations technologiques avec un téléphone Nokia, une marque bien connue mais loin de certains appareils comme les récents iPhones.

Comme ils le commentent dans Wired, si l’agent secret transportait un iPhone, il serait très facile de le suivre, car l’iPhone n’est pas exactement un exemple en termes de confidentialité et de localisation de l’utilisateur, et plus en tenant compte du fonctionnement de certains éléments comme les AirTags. .

Vous pourriez également penser que le Nokia n’est pas un exemple de confidentialité sur le marché, mais l’essentiel est que dans ce cas, Nokia a conclu un accord avec Sony pour que sa marque apparaisse dans le dernier film, avec lequel il y a beaucoup d’argent. à avoir.

En revanche, le Nokia XR20 de No time to die est un téléphone robuste, résistant aux rayures et aux chocs, on comprend donc que James Bond utilise cet appareil pour chacune de ses missions secrètes.