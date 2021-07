La curieuse relation entre Bill Gates et les frites McDonald’s | Vie

in

Saviez-vous que Bill Gates entretient une curieuse relation avec les frites McDonald’s ? Nous vous expliquons comment le co-fondateur de Microsoft est lié au fast-food.

Il est bien connu que Bill Gates possède l’une des plus grandes fortunes du monde. Selon les estimations de Bloomberg, sa valeur nette est de 144 milliards de dollars et il est la quatrième personne la plus riche de la planète.

Bill Gates est connu du grand public non seulement pour son rôle dans la fondation de Microsoft, mais aussi pour ses activités altruistes. Cependant, beaucoup de ses entreprises et d’autres aspects de sa vie sont moins connus, entre autres sa curieuse relation avec les frites de McDonald’s.

Comme l’ont dit nos collègues de Business Insider, Bill Gates est le plus grand propriétaire de terres agricoles privées en Amérique. Spécifique, le milliardaire accumule environ 110 000 hectares de terres agricoles qui s’étendent sur 18 états du pays américain, de Washington à la Floride.

Maintenant, nous savons que les pommes de terre que McDonald’s prépare pour les frites de son restaurant américain sont cultivées sur les terres de Bill Gates.

Bill Gates est l’une des personnes les plus célèbres au monde. Un personnage très intéressant qui mérite d’être approfondi pour en savoir plus sur sa vie et son parcours professionnel, ainsi que sur certains aspects souvent méconnus.

C’est ce qu’indique un rapport de NBC News, qui indique que le fondateur de Microsoft possède une extension de 5 665 hectares de champs de pommes de terre, une ferme si massive qu’elle peut même être vue de l’espace. La parcelle a été acquise par Gates en 2018 au prix de 171 millions de dollars.

Selon les données compilées par The Land Report et NBC News, pl’art de la production de ces champs de pommes de terre est dirigé vers McDonald’s, et le restaurant utilise la matière première de ces cultures pour la préparation de pommes de terre frites dans ses restaurants.

Outre les pommes de terre, de nombreux autres aliments sont massivement cultivés sur les terres agricoles de Bill Gates. Le rapport de NBC News affirme que La production de carottes, d’oignons, de soja, de maïs, de coton et de riz se démarque également.

Ni Bill Gates ni McDonald’s n’ont confirmé les informations publiées par NBC News.