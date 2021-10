La curieuse stratégie de Rennes pour signer Edson lvarez

23/10/2021 à 11h47 CEST

François-Henri Pinault est un milliardaire français propriétaire du stade de Rennes. Non seulement cela. Pour la chronique rose, il s’agit aussi du mari de la célèbre actrice américaine d’origine mexicaine, Salma Hayek. Un chiffre utilisé à l’occasion, dans le monde du football, pour réaliser certains buts de Pinault. C’est le cas de la signature qu’il a tenté de s’engager l’été dernier pour le club français.

François–Henri, fils et héritier de François Pinault, Il a tenté à tout prix de convaincre Edson Álvarez de signer pour le Stade de Rennes. Pour ce faire, le milliardaire propriétaire du club français a tenté de persuader le footballeur mexicain par l’intermédiaire de sa femme Hayek. Cela a été admis par le joueur de l’Ajax Amsterdam lui-même dans une interview pour ‘The Telegraaf’. « Oui, c’est vrai. Il m’a appelé comme un compatriote mexicain bien connu et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m’a surpris et flatté, mais mon choix pour l’Ajax était sûr et je le lui ai expliqué », a-t-il reconnu. . Allvarez. Le footballeur a fini par prendre la décision de renouer avec le club néerlandais. « Oui, mais au final je n’ai eu aucun doute. Je veux jouer la Ligue des champions contre de très grosses équipes. J’ai encore beaucoup à prouver », a-t-il expliqué.

Toujours ta décision de rester à Amsterdam, Allvarez avait des mots d’éloge pour Salma Hayek après la curieuse anecdote. « C’est une très grande actrice et célèbre dans le monde entier pour ses films hollywoodiens, une star. Je la tiens très haut. Elle est un exemple parce qu’elle s’est battue en tant que Mexicaine pour en arriver là où elle est aujourd’hui », a-t-il conclu.