La curieuse superstition de l’Italie

in

10/07/2021 à 13h40 CEST

.

Pendant trois semaines, tous les déplacements de l’équipe italienne au siège de leurs matches d’Eurocup ont commencé de la même manière. Toute l’équipe monte dans le bus, sauf le chef de délégation Gianluca Vialli. Le bus part, parcourt quelques mètres et s’arrête pour attendre son talisman. Le rituel a “fonctionné” jusqu’à présent et l’Italie l’a répété ce samedi avant de se rendre à Londres pour disputer la finale du Championnat d’Europe contre l’Angleterre.

Tout a commencé par une vraie erreur. A la veille de l’Italie-Suisse de la deuxième journée du championnat d’Europe, l’expédition italienne a quitté Coverciano sans Gianluca Vialli et il a dû revenir chercher son chef de délégation avant de se rendre aux Jeux olympiques de Rome.

Le match avec la Suisse s’est terminé 3-0, avec une excellente performance, et l’Italie, avec un mélange de superstition et d’envie de plaisanter, l’a répété toute la veille de leurs matches.

Il l’a fait avant de battre le Pays de Galles 1-0 à Rome, de battre l’Autriche 2-1 en huitièmes de finale à Wembley, de battre la Belgique 2-1 à Munich et de battre l’Espagne aux tirs au but en demi-finale, toujours à Wembley.

Ce samedi peu avant 10h30 (8h30 GMT), lorsque le groupe “azzurro” est monté dans le bus pour se rendre à l’aéroport de Florence, où les attendait un vol charter à destination de Luton, le rituel s’est répété.

Le bus est descendu, a parcouru une dizaine de mètres et s’est arrêté. Vialli, avec valise, costume et chapeau, il a suivi le scénario habituel. Il s’avança et agita les bras comme pour s’excuser auprès du groupe.

Ensuite, l’Italie s’est rendue à Londres, où elle affrontera ce dimanche l’Angleterre à 21h00 (19h00 GMT) à Wembley à la recherche du deuxième Championnat d’Europe de son histoire.