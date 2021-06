La curiosité fait ressortir les foules dans le magasin Amazon Fresh sans caissier

La file d’attente pour entrer dans le nouveau magasin Amazon Fresh à Bellevue, Washington, serpente à travers le parking jeudi. (Photo . / Alan Boyle)

BELLEVUE, Wash. — La première épicerie Amazon Fresh à service complet à profiter de la technologie d’achat sans caissier « Just Walk Out » du détaillant pourrait bien devenir une attraction touristique.

C’est ce que pensait Romy Wada, qui a fait la demi-heure de route d’Auburn jusqu’au magasin du centre commercial Factoria de Bellevue à 4h30 aujourd’hui pour être la première à entrer.

“Je travaille pour une agence de voyage”, a expliqué Wada alors qu’il attendait sous le soleil du matin. « Nous nous occupons des Asiatiques, et parfois ils s’intéressent aux supermarchés d’Amazon. Je devais donc juste venir ici pour tout vérifier.

La foule est passée à plus de 200 personnes, faisant la queue sur le parking du centre commercial et sur le trottoir, au moment où les portes se sont ouvertes à 7 heures du matin.

Il n’y a pas eu vraiment de précipitation folle : les membres du personnel d’Amazon ont vérifié auprès des clients au fur et à mesure qu’ils montaient la ligne, pour s’assurer qu’ils étaient prêts pour l’expérience d’achat sans caissier.

Amazon exploite plus d’une douzaine d’épiceries Amazon Fresh à travers le pays, mais le magasin Bellevue est le premier à utiliser le système de surveillance des achats qui a été mis au point dans les dépanneurs Amazon Go de l’entreprise.

Les systèmes de caméras vidéo gardent une trace de ce que les clients d’Amazon Go mettent dans leur panier (et de ce qu’ils en retirent), à l’aide de la vision par ordinateur et de la modélisation de l’intelligence artificielle. Les clients scannent un code sur leur smartphone et la facture est automatiquement débitée de leur compte Amazon lorsqu’ils franchissent les tourniquets de sortie.

Romy Wada, la première personne en ligne, fait rouler son chariot d’épicerie dans le magasin Amazon Fresh. (Photo . / Alan Boyle)

Les membres de l’équipe Amazon Fresh se préparent à couper le ruban pour ouvrir le magasin Bellevue. (Photo . / Alan Boyle)

Les acheteurs peuvent s’inscrire à Amazon One, une application d’identification à lecture de paume. (Photo . / Alan Boyle)

Les acheteurs sortent du magasin Amazon Fresh de Bellevue. (Photo . / Alan Boyle)

Techniquement parlant, ce magasin Amazon Fresh n’est pas complètement sans caissier, et malgré ce que dit le panneau, les clients ne « Just Walk Out » pas exactement. Il y a quelques caissiers de service, juste au cas où les acheteurs préfèrent payer en espèces. Et comme il existe une option sans application, les clients doivent scanner leur pièce d’identité lorsqu’ils entrent dans le magasin et lorsqu’ils en sortent.

Dans le même temps, Amazon a rationalisé le système de paiement sans caissier : au lieu d’exiger une application Amazon Go spécialisée, l’entreprise a intégré une fonctionnalité de « code en magasin » dans sa principale application d’achat, à utiliser avec n’importe quelle application d’Amazon. magasins de mortier. Vous pouvez également utiliser Amazon One, l’application d’identification biométrique à lecture de paume de l’entreprise. Ou vous pouvez simplement scanner votre carte de crédit.

Même si Amazon Fresh est une épicerie non traditionnelle, les astuces traditionnelles du commerce de l’épicerie sont toujours en jeu, y compris les circulaires et les coupons de publipostage. Et les offres spéciales du jour d’ouverture visaient presque ouvertement les attractions traditionnelles offertes par Costco, un autre empire commercial dont le siège est dans la région de Seattle. Un panneau annonçait du poulet rôti à 4,97 $ (contre 4,99 $ chez Costco). Un autre proposait une pizza à 1,79 $ la tranche (contre 1,99 $ chez Costco).

Combien d’affaires cette nouvelle génération de magasins Amazon Fresh retirera-t-elle aux épiceries plus traditionnelles, allant de QFC et Safeway à Costco et Walmart ?

Le verdict final devra peut-être attendre que la nouveauté se soit dissipée. Amazon dit qu’il analysera les résultats de son expérience dans le magasin Bellevue et qu’il « partira de là » lorsqu’il s’agira d’utiliser la technologie dans d’autres épiceries Amazon Fresh ou Whole Foods.

Mais pour l’instant, l’expérience «Just Walk Out» devrait satisfaire les touristes – même si les «touristes» viennent du centre-ville de Seattle, comme l’ont fait ce matin le responsable de l’assurance qualité d’Amazon Yuhendar Balasubramaniyan et son père, Narasimman Balasubramaniyan.

La famille a acheté quelques sacs de légumes et de fruits, ainsi qu’un paquet de 12 sodas, juste pour voir à quoi cela ressemblait.

“C’est facile”, a déclaré Yuhendar. “Vos courses sont faites en 10 minutes.”

“Très merveilleux”, a déclaré son père.

Revenez pour les mises à jour de ce rapport, y compris la propre expérience d’achat d’Alan Boyle. Pour ce que ça vaut, Boyle vit (et fait du shopping) dans le quartier de Factoria depuis 30 ans.