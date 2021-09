La Cursa de les Dones EVA-journal SPORT de Terrassa à un bon rythme

22/09/2021 à 16h04 CEST

La septième édition que vous vous apprêtez à célébrer organisée par le Association sportive Mitja Marató Terrassa (AEMMT), présentera quelques nouvelles motivées par la situation actuelle. Le départ et l’arrivée seront organisés de manière à éviter les concentrations et à maintenir les distances de sécurité. La la sortie sera échelonnée avec tiroir / système de groupe. Dans les cases de départ, la distance de 1,5 m entre les participants sera maintenue.

Une autre nouveauté est l’inclusion de la catégorie masculine. Les mesures de sécurité depuis le début de cette pandémie, en mars 2020, ont limité l’organisation de courses sportives. Pour l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, cela signifie la revenir en personne dans la compétition, par conséquent, la participation masculine est invitée à concourir. Chaque catégorie, féminine et masculine, aura son propre classement.

La Cours Eva – Diari Sport, 5 km, clôturera les inscriptions la veille de votre contestation, le 2 octobre. De la même manière, et comme l’AEMMT se caractérise, il convient de souligner le caractère solidaire, grâce à la collaboration et le soutien de la Fondation La Caixa, une don à Oncolliga Terrassa, une entité dont le but est de fournir une prise en charge psychosociale à la personne diagnostiquée avec une maladie oncologique et à sa famille tout au long de son processus, tout en menant des activités de diffusion, de prévention et de réadaptation.

L’AEMMT présentera officiellement cette septième édition de la Cursa de les Dones, la Jeudi 23 septembre 2021, à 18h30, à la Masia Freixa de Terrassa. Vous pouvez vous inscrire au site d’essai