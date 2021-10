La Cursa Nocturna de L’Hospitalet de Diario SPORT revient avec plus d’enthousiasme que jamais

10/04/2021 à 17:58 CEST

Sport.es

La course nocturne L’Hospitalet by Diario SPORT est de retour ! Les rues autour de la Plaza de Europa deviendront, une fois de plus, le cadre de cette épreuve qui a pour marque de fabrique son caractère joyeux et solidaire. Le 9 octobre, nous vivrons à nouveau l’expérience spéciale de participer et d’assister à la Nocturna qui célèbre la XIe édition.

Le retour, après la parenthèse de 2020, nous aide à récupérer l’agenda sportif de la ville, avec toutes les mesures de prévention et de sécurité en vigueur contre le Covid. Nous profiterons à nouveau du sport et de l’espace public comme cadre d’activités sportives ouvertes et lieu de rencontre pour les citoyens.

Dans cette édition, il n’y aura pas d’activités d’après-course, mais les participants pourront vivre la joie de la Nocturna avec l’animation assurée par des groupes de musique et des fanfares répartis tout au long du parcours.

Le cours de nuit de L’Hospitalet est organisé par la mairie de L’Hospitalet avec la collaboration du centre commercial Granvia 2, Autovivo et Aedas Homes, Decathlon, Aigües de Barcelona, ​​​​Tandem Projects (direction technique) et le journal SPORT en tant que média partenaire

Sortie échelonnée

La priorité cette année est de garantir la sécurité des coureurs, des membres de l’organisation et du public. C’est pourquoi le départ sera échelonné, au travers de plusieurs bandes de départ consécutives, afin de maintenir la distanciation physique entre les participants. Lorsqu’ils sont dans la boîte de départ, les coureurs doivent porter un masque. Lorsqu’ils atteindront la ligne d’arrivée, ils devront à nouveau utiliser le masque.

Une course solidaire

La Association des Familles et Amis des Enfants Oncologiques de Catalogne (AFANOC) est cette année le récipiendaire de la collecte solidaire. La organización aporta un euro por cada inscripción y además cualquier persona puede hacer una aportación a través del Dorsal 0. AFANOC ofrece ayuda y apoyo a las familias que tienen que desplazarse a Barcelona para que sus hijos o hijas reciban tratamiento médico contra el cáncer en hospitales de référence. Entre autres initiatives, ils mettent la Casa de los Xuklis à la disposition des familles.