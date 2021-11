La CW dévoile la programmation des Fêtes 2021 avec des classiques, des favoris de la famille et de toutes nouvelles offres spéciales

La CW a publié sa liste de programmes de vacances pour la saison 2021, mais cela ne commence pas encore avant quelques semaines. Le réseau augmente lentement le contenu des vacances, à partir de fin novembre et jusqu’à fin décembre. Ceux qui essaient de savourer la saison de Noël auront beaucoup de chances.

L’ardoise des vacances 2021 de la CW a une quantité surprenante de nouveau contenu à considérer. Alors que de nombreux téléspectateurs comptent sur leur revoyage annuel de vieux classiques, il existe également de nombreuses façons de garder les vacances au frais. La CW propose 11 nouvelles émissions spéciales télévisées cette saison, ainsi qu’un nouvel épisode de Wellington Paranormal sur le thème des vacances et un nouveau film de vacances. Tout va de Thanksgiving à fin 2021.

Ces spéciaux de vacances et cette programmation thématique sont construits autour de l’ardoise habituelle de The CW, qui gagne du terrain en ce moment. Espérons que les fans inconditionnels des émissions du programme habituel pardonneront ces interruptions et déplacements dans la mesure du possible. Voici un aperçu de ce qui se passe dans le programme des vacances de The CW en novembre et décembre 2021.

Horaire de novembre

Au cas où vous l’auriez manqué, le tout nouveau Scooby-Doo, le spécial Où êtes-vous maintenant est maintenant disponible ! Et vous pouvez le regarder ici !https://t.co/VuS5OqjW2u pic.twitter.com/1AeyvQ7NfP – Coup de projecteur sur l’artiste vocal (@vas_90s) 31 octobre 2021

Jeudi 25 novembre 2021

20 h HE – Scooby-Doo, où es-tu maintenant ? (Nouveau Spécial)

21 h HE – Les animaux les plus drôles du monde : Halloween (Nouveau spécial)

Vendredi 26 novembre 2021

20 h HE – Masters of Illusion: Christmas Magic 2021 (Nouveau spécial)

21 h HE – Grand-mère s’est fait écraser par un renne

Samedi 27 novembre 2021

20 h HE – À qui appartient la ligne de toute façon ?

20 h 30 HE – Wellington Paranormal (Nouvel épisode de vacances)

21 h HE – Les animaux les plus drôles du monde

Dimanche 28 novembre 2021

20 h HE – Le retour des Waltons (nouveau film)

Horaire de décembre

Mercredi 1er décembre 2021

20 h HE – Beebo sauve Noël (Nouveau spécial)

21 h HE – Les animaux les plus drôles du monde : Noël (Nouveau spécial)

Samedi 4 décembre 2021

20 h HE – Silent Night – Une chanson pour le monde

Mercredi 8 décembre 2021

20 h HE – Noël autour du monde

21 h HE – Batwoman

Vendredi 10 décembre 2021

20 h HE – Penn & Teller : Merry Fool Us

21 h HE – Nancy Drew

Samedi 11 décembre 2021

20 h HE Les retrouvailles des Waltons

Dimanche 12 décembre 2021

20 h HE – Légendes du temple caché

21 h HE – Le plus grand compte à rebours des publicités des Fêtes 2021

Mercredi 15 décembre 2021

20 h HE – Jingle Ball iHeartRadio 2021

21 h 30 HE – À qui appartient la ligne de toute façon ?

Horaire de décembre (suite)

Le premier aperçu de BEEBO SAVES CHRISTMAS a été publié. Le spin-off animé de Legends of Tomorrow sera diffusé sur The CW le mercredi 1er décembre. (Source : @TVLine) pic.twitter.com/h6AKgYxpVf – Bam Smack Pow (@BamSmackPow) 1er novembre 2021

Jeudi 16 décembre 2021

20 h HE – Chiens de l’année 2021

21 h HE – Héritage

Vendredi 17 décembre 2021

20 h HE Le 89e défilé de Noël annuel d’Hollywood

Samedi 18 décembre 2021

20 h HE – Grand-mère s’est fait écraser par un renne

21 h HE – Les animaux les plus drôles du monde : Noël

Mardi 21 décembre 2021

20 h HE – Beebo sauve Noël

21 h HE – Le plus grand compte à rebours des publicités des Fêtes 2021

Mercredi 22 décembre 2021

20 h HE – Grand-mère s’est fait écraser par un renne

21 h HE – Masters of Illusion : Magie de Noël 2021

Jeudi 23 décembre 2021

20 h HE – Silent Night – Une chanson pour le monde

Vendredi 24 décembre 2021

20 h HE – Noël autour du monde

21 h HE – Nancy Drew

Samedi 25 décembre 2021

20 h HE – Jingle Ball iHeartRadio 2021

21 h 30 HE – À qui appartient la ligne de toute façon ?

Mardi 28 décembre 2021

20 h HE – Le meilleur de la popstar 2021

21 h HE – Maîtres de l’illusion

Mercredi 29 décembre 2021

20 h HE – Chiens de l’année 2021

21 h HE – Les animaux les plus drôles du monde

Jeudi 30 décembre 2021

20 h HE – iHeartRadio Music Festival Nuit 1

Vendredi 31 décembre 2021

20 h HE – iHeartRadio Music Festival Night 2

« Scooby-Doo, où es-tu maintenant ? »

L’un des nouveaux titres les plus importants à venir sur The CW cette saison est le spécial d’une heure Scooby-Doo, Où êtes-vous maintenant ? Il a été créé fin octobre, mais une présentation spéciale de rappel lancera le programme officiel de Noël sur le réseau.

La spéciale trouve Scooby-Doo et le gang revisitant le décor de leur ancien spectacle aux studios Warner Bros. Certaines vedettes spéciales aident le gang à découvrir la vérité sur le plateau, notamment Iain Armitage de Young Sheldon, Jerry Beck et Karamo Brown de Queer Eye et « Weird Al » Yankovic.

« Le retour des Waltons »

C’est bientôt l’heure ! Les premières du retour des Waltons le dimanche 28 novembre à 20h sur @TheCW! pic.twitter.com/cvDFqpWNkC — BYoungWeb | Compte de fan (@BBYoungWeb) 22 octobre 2021

Le prochain nouveau titre de la saison est The Waltons’ Homecoming, qui raconte l’expérience d’un jeune homme à Noël à l’époque de la dépression de 1933. L’adolescent John Boy (Logan Shroyer) part à la recherche de son père (Ben Lawson) dans un tempête de neige brutale de la veille de Noël, avec sa mère (Bellamy Young). Il s’intègre parfaitement dans l’histoire racontée dans Les Waltons et est l’un des nouveaux films de Noël les plus attendus de l’année.

« Beebo sauve Noël »

La CW brise toutes les frontières en donnant au jouet flou devenu héros Beebo son propre spécial de Noël cette année. Après sa récente apparition sur DC’s Legends of Tomorrow, la petite icône bleue exprimée par Chris Kattan tentera également de sauver les vacances cette année. Les autres stars incluent Ernie Hudson dans le rôle du Père Noël, Kimiko Glenn dans le rôle de Tweebo, Yvette Nicole Brown dans le rôle de Turbo et Keith Ferguson dans celui de Fleabo.

« Noël autour du monde »

Je ne dis pas que je suis le Père Noël, et ce n’est même pas Noël… mais je serais ravi d’offrir des cadeaux à ce bébé !! @littleangelsmov pic.twitter.com/AL6va1pqnu – Dean Cain (@RealDeanCain) 28 octobre 2021

Dean Cain et Laura McKenzie organisent le nouveau Noël spécial autour du monde, qui présente différentes traditions de Noël dans différentes cultures, à la fois contemporaines et historiques. Il abordera les repas traditionnels, les rituels et les histoires qui rendent les vacances formidables, tout en exposant les téléspectateurs à des spectacles de vacances qu’ils auraient autrement pu manquer.

La 89e parade annuelle de Noël d’Hollywood

Enfin, pour ceux qui meurent encore pour tous les événements en direct sur lesquels ils peuvent mettre la main après deux ans de quarantaine, The CW diffusera le 89e défilé annuel de Noël d’Hollywood le vendredi 17 décembre. Cain et McKenzie sont les co-animateurs de cet événement en tant que bien, avec Erik Estrada, Montel Williams et la co-animatrice spéciale Elizabeth Stanton.

Le programme complet des vacances de la CW est répertorié ci-dessus, y compris les rediffusions au cas où vous manqueriez l’un des programmes à sa date de première. Vous pouvez également diffuser le réseau avec l’application The CW sur Roku, Apple TV, FireTV et d’autres appareils de diffusion en continu.

