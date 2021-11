La CW tire ses émissions du dimanche habituelles, diffusant à la place un spécial « Waltons »

La CW remonte le temps dimanche soir en célébrant le 50e anniversaire des Waltons avec un nouveau spécial Noël. The Waltons’ Homecoming fera ses débuts le dimanche 28 novembre à 20 h HE, à la place de Legends of the Hidden Temple et Masters of Illusion. Retrouvailles présente une toute nouvelle distribution, bien que l’acteur qui a joué l’original John Boy Walton, Richard Thomas, soit revenu en tant que narrateur de la spéciale.

Homecoming se déroule en 1933, pendant la Grande Dépression. Au début, la famille Walton se prépare pour son premier Noël sans John Walton Sr. (Ben Lawson), mais Olivia (Bellamy Young) reçoit une lettre indiquant que John Sr. prévoit de rentrer chez lui après tout. La famille est excitée, mais il semble qu’une tempête pourrait gâcher leur célébration. Olivia envoie ensuite John Boy (Logan Shroyer) dans la tempête pour retrouver son père, et le voyage est susceptible de le changer à jamais. Christian Finlayson, Tatum Sue Matthews, Samuel Goergen, Callaway Corrick, Jacinte Blankenship, Alpha Trivette et Rebecca Koon complètent le casting. Marilyn McCoo et Billy Davis Jr. feront des apparitions spéciales. Le spécial a été réalisé par Lev L. Spiro et écrit par Jim Strain.

Les téléspectateurs ont découvert les Walton en décembre 1971, lorsque The Homecoming: A Christmas Story a fait ses débuts sur CBS. La spéciale a été un succès et la série The Waltons a fait ses débuts l’année suivante. L’émission a été annulée en 1981, mais trois téléfilms ont suivi en 1982 et trois autres dans les années 1990.

Bien que le groupe démographique cible de la CW ne soit peut-être pas au courant des Waltons, Thomas a récemment déclaré à Deadline que c’était le moment idéal pour ramener les personnages car ils peuvent rassembler les familles. « Les jeunes pouvaient voir une histoire sur les personnes âgées, et les personnes âgées pouvaient se souvenir de leur enfance », a déclaré Thomas. « Et l’élément de foi était juste – vous ne pouvez pas vraiment raconter l’histoire des gens dans cette partie de l’Amérique en 1933 sans un élément de foi. C’était une partie importante de la vie des gens, et c’est toujours le cas dans tout le pays. »

L’avenir des Waltons en 2021 pourrait dépendre du succès de la spéciale de Noël, tout comme leur avenir dépendait de la spéciale de 1971. Le producteur exécutif Sam Haskell a déclaré qu’il réfléchissait déjà à ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle série de Waltons. « Je veux amener chaque membre de la distribution originale en tant qu’invité – pour jouer un enseignant, une infirmière ou un médecin. Je veux intégrer la distribution originale dans la série et les futurs films. Oui », a-t-il déclaré.

The Waltons a été créé par Earl Hamner Jr. et basé sur son livre de 1961 Spencer’s Mountain. Le livre est également devenu un film en 1963, avec Henry Fonda et Maureen O’Hara. The Waltons est disponible en streaming sur Philio et les épisodes sont diffusés sur les stations MeTV locales et Hallmark Channel.