La CW transmet le spin-off de Black Lightning Painkiller ⋆ .

La CW peut aller de l’avant avec l’adaptation Naomi d’Ava DuVernay, mais le réseau a transmis une autre de ses séries DC potentielles, optant contre une commande en série pour le Éclair noir retombées Anti douleur.



La retombée potentielle a été diffusée en tant que pilote de porte dérobée au cours de la quatrième et dernière saison de Éclair noir, et aurait vu Jordan Calloway reprendre son rôle de Khalil Payne aux côtés de nouveaux ajouts au casting Sibongile Mlambo (Lovecraft Country), Alexander Hodge (Précaire) et James Roch (Un Noël à Madea de Tyler Perry).

Suite à la nouvelle, Calloway s’est rendu sur Instagram pour offrir sa réaction, remerciant les fans, les membres de la distribution, The CW et Warner Bros. pour cette opportunité:

“Anti douleur n’ira pas de l’avant, alors déchirons ce pansement maintenant… Faire ce projet n’a été rien de moins qu’une bénédiction. Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je suis reconnaissant – des expériences que j’ai apprises aux relations que j’ai nouées. Ça a été génial, ça a été phénoménal.

