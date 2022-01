La cyber-agression de la Chine et les capitalistes américains qui l’encouragent

Le New York Times rapporte la « chasse à l’homme numérique » de la Chine rouge :

Le gouvernement chinois, qui a construit une vaste infrastructure numérique et un appareil de sécurité pour contrôler la dissidence sur ses propres plateformes, va encore plus loin pour étendre son réseau Internet pour démasquer et faire taire ceux qui critiquent le pays sur Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux internationaux. médias. Ces nouvelles enquêtes, ciblant des sites bloqués à l’intérieur de la Chine, s’appuient sur des méthodes technologiques sophistiquées pour étendre la portée des autorités chinoises et la liste des cibles, selon un examen du New York Times des documents de marchés publics et des dossiers juridiques, ainsi que des entretiens avec un entrepreneur gouvernemental et six personnes sous pression de la police. Pour traquer les personnes, les forces de sécurité utilisent des logiciels d’enquête avancés, des archives publiques et des bases de données pour trouver toutes leurs informations personnelles et leur présence internationale sur les réseaux sociaux. Les opérations ciblent parfois ceux qui vivent au-delà des frontières de la Chine. Les policiers poursuivent les dissidents et les détracteurs mineurs. . .ainsi que les Chinois vivant à l’étranger et même les citoyens d’autres nations. La chasse à l’homme numérique représente le côté punitif de la vaste campagne du gouvernement pour contrer les représentations négatives de la Chine. Ces dernières années, le Parti communiste a levé des armées de robots, déployé des diplomates et mobilisé des influenceurs pour pousser ses récits et étouffer les critiques. La police est allée plus loin, traquant et réduisant au silence ceux qui osent répliquer. Avec une fréquence croissante, les autorités harcèlent les critiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chine, et menacent leurs proches, dans le but de les amener à supprimer les contenus jugés criminels. Un enregistrement vidéo, fourni par une étudiante chinoise vivant en Australie, montrait comment la police de sa ville natale avait convoqué son père, l’avait appelée avec son téléphone et l’avait poussée à supprimer son compte Twitter. . . . Pour les forces de sécurité chinoises, l’effort est une extension audacieuse d’un mandat qui se concentrait auparavant sur les plates-formes chinoises et les dissidents étrangers les plus connus. Désormais, des violations aussi simples qu’une publication d’un article critique sur Twitter – ou dans le cas de Jennifer Chen, 23 ans, citant : « Je suis aux côtés de Hong Kong » – peuvent avoir des répercussions rapides.

(Je souligne)

Quelles répercussions ?

Lorsqu’un étudiant chinois vivant à Taiwan a critiqué la Chine cette année, a-t-il dit, ses deux parents ont disparu pendant 10 jours. Ses comptes de réseaux sociaux en Chine ont également été fermés. L’étudiant, qui a refusé d’être nommé par crainte de nouvelles représailles, a déclaré qu’il ne savait toujours pas ce qui était arrivé à ses parents. Il n’ose pas demander car ils lui ont dit que les forces de sécurité locales les surveillaient. . . . Pour Chen, le harcèlement policier a continué même après son arrivée en Europe cet automne pour ses études supérieures. Elle a lutté contre des sentiments de honte et d’impuissance alors qu’elle a mis en balance l’importance d’exprimer ses opinions politiques par rapport aux risques que cela comporte désormais. Cela a provoqué une rupture dans sa relation avec sa mère, qui était catégorique pour qu’elle change ses habitudes.

La chasse à l’homme numérique de la Chine représente une forme d’oppression inédite dans les annales du régime autoritaire. Mais cette chasse à l’homme n’est que la pointe d’un grand iceberg de la cyber-agression de la Chine rouge, et les cibles ne se limitent pas aux dissidents chinois. Bill Gertz a discuté de cette menace en détail dans son livre Deception the Sky: Inside Communist China’s Drive for Global Superiority.

Le mois dernier, le Washington Post a rapporté que les investisseurs américains finançaient des produits que les Chinois peuvent utiliser à des fins de surveillance et à des fins militaires :

En 2020, une société d’intelligence artificielle en plein essor en Chine a remporté un contrat peu remarqué d’une académie militaire chinoise pour fournir un logiciel de commandement sur le champ de bataille – une technologie qui, selon les experts de la défense, pourrait faire partie du réseau opérationnel de l’armée. Quelques mois plus tard, Goldman Sachs a investi dans la société basée à Pékin, l’aidant à lever 700 millions de dollars, selon la société 4Paradigm. Il en va de même pour Sequoia Capital China, une filiale chinoise de l’éminente société de capital-risque de la Silicon Valley, qui commercialise des fonds provenant de fonds de dotation universitaires américains et de fiducies caritatives.

Ainsi, selon le Post, « les investissements américains soutiennent des entités chinoises dont les activités peuvent porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis ». Cet investissement « pourrait faciliter la quête de Pékin pour dominer les technologies émergentes, lui donnant un avantage à un moment où les États-Unis et la Chine sont de plus en plus engagés dans une compétition économique et militaire ».

Lénine aurait dit « quand viendra le temps de pendre les capitalistes, ils nous vendront la corde ». Une centaine d’années plus tard, cela pourrait enfin être sur le point de se produire.

Que fait l’administration Biden pour empêcher les investissements américains d’accroître la menace de la Chine pour notre sécurité nationale ? Pas beaucoup. Le problème est sur son radar, mais c’est à peu près tout :

La Maison Blanche a organisé des réunions au niveau des hauts responsables et du Cabinet sur la question, mais n’a pas élaboré de proposition spécifique, ont déclaré des responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes.

Et, bien sûr, « toute nouvelle autorité [to cope with the problem] serait étroitement adapté.

C’est gentil et juriste. Malheureusement, les Chinois rouges ne sont ni gentils ni juristes. Ils sont sans scrupules et sans foi ni loi. Nous ne pouvons pas les combattre avec une main attachée dans le dos.

Je conclurai en notant que jusqu’à ce que Donald Trump devienne président, nous les combattions à peine. À partir de l’administration Clinton, l’hypothèse était que plus la Chine interagissait commercialement avec les États-Unis, moins elle deviendrait autoritaire et menaçante.

L’arrogance naïve de cette hypothèse est stupéfiante. Pourtant, il a fallu à Donald Trump pour l’abandonner.

Où en est l’administration Biden ? Il n’est pas revenu à la naïveté désespérée de ses prédécesseurs démocrates, mais il ne semble pas non plus répondre à la Chine avec la même urgence que l’équipe Trump.

Biden semble diviser la différence entre les deux approches. Cela pourrait sembler intelligent à Jake Sullivan, mais contre cet adversaire, cela s’avérera tout à fait insuffisant.